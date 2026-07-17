Gopichand Padalkar: 'राष्ट्रवादी येणार की नाही, निर्णय वरिष्ठांचा'; एनडीए चर्चांवर गोपीचंद पडळकरांचे वक्तव्य, राजकीय चर्चांना उधाण

सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य एनडीए प्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘या चर्चा मी केवळ माध्यमांतून ऐकल्या आहेत. राष्ट्रवादी आमच्यासोबत येणार की नाही, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ नेते घेतील. हा संबंधित पक्षाचा अंतर्गत विषय असून, याबाबत मला अधिक माहिती नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.गुरुवारी (ता. १६) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध राजकीय व सामाजिक विषयांवर भूमिका मांडली. जयंत पाटील यांना मंत्रीपद मिळाले किंवा नाही, याने आपल्याला काहीही फरक पडत नसल्याचे सांगत त्यांनी अधिक भाष्य टाळले..राज्यातील एटीएसच्या कारवाईचे समर्थन करत देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संजय राऊत यांच्या रामरक्षा आंदोलनावर टीका करताना, प्रभू रामचंद्रांच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करायची आणि आता आंदोलन करायचे, ही भूमिका जनता पाहत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, मौलाना जरजिस अन्सारी यांच्या डीएनए तपासणीची गरजअसल्याचे त्यांनी सांगितले..लाडकी बहीण योजनेत केवायसी अपूर्ण असलेल्या किंवा उत्पन्नाच्या निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थींनाच वगळण्यात आले असून, पात्र महिलांचा पुन्हा योजनेत समावेश केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असेही ते म्हणाले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.अहिल्यादेवी स्मारकासाठी निधी उपलब्ध होईलपंढरपूरच्या दर्शन व्यवस्थेत सामान्य वारकऱ्यांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. वारकरी १८ ते २० तास रांगेत उभे राहत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, सोलापूर विद्यापीठ परिसरातील अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाचे काम वेगाने सुरू असून, आवश्यकतेनुसार सरकार निधी उपलब्ध करून देईल, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.