सोलापूर

Gopichand Padalkar: 'राष्ट्रवादी येणार की नाही, निर्णय वरिष्ठांचा'; एनडीए चर्चांवर गोपीचंद पडळकरांचे वक्तव्य, राजकीय चर्चांना उधाण

BJP reaction to NCP's possible NDA entry: एनडीए प्रवेशावर राष्ट्रवादीचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांवर; पडळकरांची सावध भूमिका, एटीएस कारवाई व आरक्षणासह विविध मुद्द्यांवर भाष्य
MLA Gopichand Padalkar

MLA Gopichand Padalkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य एनडीए प्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘या चर्चा मी केवळ माध्यमांतून ऐकल्या आहेत. राष्ट्रवादी आमच्यासोबत येणार की नाही, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ नेते घेतील. हा संबंधित पक्षाचा अंतर्गत विषय असून, याबाबत मला अधिक माहिती नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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