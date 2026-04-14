Gopichand Padalkar: फडणवीस सक्षम मुख्यमंत्री, काळजीपूर्वक वक्तव्ये करा; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंना टोला!

सोलापूर: देवेंद्र फडणवीस सक्षम मुख्यमंत्री आहेत. ते राज्य चालवत आहेत. काळजीपूर्वक वक्तव्ये करायला हवीत, असा टोला भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना लगावला. सुनेत्राकाकींच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री पदाचं स्वप्न पूर्ण होईल, असे वक्तव्य बालविकास मंत्री तटकरे यांनी केले होते. त्याबाबत ते बोलत होते. .सोमवारी (ता. १३) भाजपच्या सोलापूर पूर्व विभाग जिल्हा बैठकीसाठी ते सोलापुरात आले होते. याप्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी रोहित पवार यांनाही टोला लगावला. राजकारणात कसे टिकावे याची काळजी त्यांनी करावी. त्यांचा जीव आणि पार्टी खूप छोटी झाली आहे. त्यांनी मोठा घास घेण्यात अर्थ नाही. कर्जत-जामखेडच्या जनतेने त्यांची शिकार करू नये, याची काळजी त्यांनी घ्यावी. बाकीच्यांना सल्ला देऊ नये, असे पडळकर म्हणाले..'आयटी'मधून अशांना काढाकॉर्पोरेट क्षेत्रातील जिहादबाबत बोलताना पडळकर म्हणाले, नाशिकच्या आयटी सेक्टरमध्ये नऊ मुलींना फसवल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. अशा प्रवृत्तीचे लोक आयटी क्षेत्रात मोठ्या पदावर बसलेले आहेत. अशा बाबींनी आयटी क्षेत्र प्रभावित होणे आणि हिंदू मुलींवरील अशा पद्धतीचा अन्याय ही बाब अतिशय गंभीर आहे. तेथे मुलींनी काळजीपूर्वक काम करायला हवे. तर पुणे हे आयटी ङब आहे. तेथेही अशा ठिकाणच्या पदांवर कोणी बसले असल्यास त्यांना तात्काळ काढून टाकायला हवे..आंबेडकर जयंतीनिमित्त स्वच्छताडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मंगळवारी (ता. १४) स्वच्छता कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना आमदार पडळकर यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच बुथ पातळीवर जयंती कार्यक्रम करण्यास सांगितले. नव्या रिक्त पदांच्या नेमणुका, संघटनेचा विस्तार याबाबत पदाधिकाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली. यापुढे दरमहा बैठका घेण्यात येईल, असे सांगतानाच पुढील महिनाभराचा कार्यक्रमही दिला. प्रभागातील दहा घरांवर पक्षाचा ध्वज उभारावा, एसआयरसाठी दक्षपणे काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, सरचिटणीस विकास वाघमारे, प्रदीप पाटील, अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी वाघमारे, अल्पसंख्याक मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मुजीब मुजावर, ज्येष्ठ नेते हणमंत कुलकर्णी, सुभाष मस्के, माऊली हळणवर, रमेश माने, सतीश काळे, अमोल हिप्परगे आदी उपस्थित होते..जातीयवाद फोफावलायकरमाळ्यातील मेंढपाळांना मारहाणीसंदर्भात बोलताना पडळकर म्हणाले, मेंढपाळांना मारताना मलाही शिव्या दिल्या गेल्या आहेत. जातीयवाद प्रचंड फोफावला आहे. ही घटना निंदनीय असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी कलम ३२६ नुसार गुन्हा दाखल आहे. मात्र, कलम ३०७, ३०९ नुसार कारवाई व्हायला हवी. यातील भगिनीला पुण्याच्या रुग्णालयात हलविले असून त्यांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे.