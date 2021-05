जिल्ह्यात शनिवारी 1959 नवे कोरोनाबाधित ! 42 जणांचा मृत्यू

सोलापूर : शहर व जिल्ह्यात आज (शनिवार, 15 मे) 1 हजार 959 नव्या कोरोना बाधितांची (Corona affected) भर पडली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 1 हजार 865 तर महापालिका हद्दीतील 94 कोरोना बाधितांचा समावेश आहे. आज एकाच दिवशी 2 हजार 240 जण कोरोनामुक्त (Coronafree) झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 2 हजार 48 तर महापालिका हद्दीतील 192 जणांचा समावेश आहे. (In Solapur district on Saturday 1959 people were found to be corona positive)

हेही वाचा: आता एका बाटलीतून टोचली जाणार "इतक्‍या' जणांना लस

कोरोनामुळे आज शहर व जिल्ह्यातील 42 जणांचा मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 35 तर महापालिका हद्दीतील सात जणांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात सध्या 17 हजार 377 ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यामध्ये 16 हजार 247 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर एक हजार 130 रुग्ण हे महापालिका हद्दीतील आहेत.

हेही वाचा: "एमपीएससी'चे सरकारला पत्र ! रखडलेल्या नियुक्‍त्या अन्‌ परीक्षांबाबत केली विचारणा

पंढरपूरमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू

कोरोनामुळे आज ग्रामीण भागातील 35 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक नऊ जण हे पंढरपूर तालुक्‍यातील आहेत. बार्शी तालुक्‍यातील पाच, करमाळा तालुक्‍यातील तीन, माढा तालुक्‍यातील चार, माळशिरस तालुक्‍यातील पाच, मोहोळ तालुक्‍यातील पाच, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील एक व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील तीन जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

पंढरपूरमध्ये 447 नवे बाधित

ग्रामीण भागात आज 1 हजार 865 नवे कोरोना बाधित आढळले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक 447 रुग्ण पंढरपूर तालुक्‍यात आढळले आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यात 79, बार्शी तालुक्‍यात 175, करमाळा तालुक्‍यात 114, माढा तालुक्‍यात 202, माळशिरस तालुक्‍यात 256, मंगळवेढा तालुक्‍यात 310, मोहोळ तालुक्‍यात 146, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 33, सांगोला तालुक्‍यात 63 आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 40 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत.