Blind Women's T20 World Cup: 'भारत-श्रीलंका सामन्यात सोलापूरची गंगा सामनावीर'; अंध महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताची विजयी सलामी

सोलापूर: नवी दिल्ली येथे अंध महिला टि-२० विश्वचषकाची सुरवात झाली आहे. या पहिल्या अंध महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाने श्रीलंका संघाला १० गडी राखून पराभूत करत विजयी सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात सोलापूरच्या गंगा कदम हिने गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षणात जोरदार खेळाचे प्रदर्शन करत सामन्यातील सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला..सुरू असलेल्या पहिल्या वहिल्या अंध महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंका संघ १३.३ षटकांत सर्वबाद केवळ ४१ धावा करू शकला. यामध्ये गंगा कदम हिने १ षटकांत केवळ १ धाव देत १ बळी मिळवला. गंगाच्या उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणामुळे श्रीलंकेचे ५ खेळाडू धावबाद झाले. .भारतीय फलंदाजांनी अवघ्या तीन षटकात ४३ धावा करत विजयश्री प्राप्त केली. यामध्ये कर्णधार दीपिका हिने ४ चौकारांच्या मदतीने २६ धावा केल्या, तिला अनिता ठाकूर हिने ६ चेंडूत ३ चौकारांसह नाबाद १५ धावा करत चांगली साथ दिली. उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षणामुळे गंगा कदम हिला सामनावीर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.