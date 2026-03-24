Success Story: बोअरमधून पंप काढण्याचे बनविले मशिन; जुगाडातून उभारला कोटींचा उद्योग, धनाजी सुर्वे यांची भरारी!

-विरण कुलकर्णीमोडनिंब: बोअरमधील नादुरुस्त पंप काढण्याच्या अडचणीतून सुचलेल्या जुगाडाने एका तरुणाचे आयुष्यच बदलले. जाधववाडी (मो.) येथील केवळ बारावी पास असलेल्या धनाजी सुर्वे यांनी केलेल्या देशी जुगाडातून कोटींचा उद्योग उभारला आहे. याने अनेकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. देशभर स्टार्ट अपचे वारे वाहत असताना 'आम्हीही काही कमी नाही' याचा संदेशच छोट्या गावातील धनाजीने दिला आहे..जाधववाडी (मो.) हे सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतलं शेवटचे म्हणजे 'टेल'च गाव. त्यामुळे गावात पाण्याचं दुर्भिक्षच. पाण्याचा स्रोत असणाऱ्या (बोअर) विंधन विहिरचय. त्यातून नादुरुस्त पंप काढण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागे. जुगाड करायचं म्हणून एक लोखंडी फ्रेम बनविली. या फ्रेमला पुली बसवून त्यावर विद्युत पंपाच्या साहाय्याने पंप वर खेचायचा प्रयोग करून पाहिला. पहिल्याच प्रयत्नात हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि धनाजीला नवा व्यवसाय गवसला. पंचक्रोशीत बोभाटा झाला आणि केवळ तीनशे रुपये खर्चात शेतकऱ्यांचे पंप बोर मधून बाहेर निघू लागले..रस्त्याच्या बाजूला एका धाब्यावर काम सुरू असताना कोरेगाव (जि. सातारा) येथील मनोज जगदाळे यांनी हा प्रयोग पाहिला आणि हे मशिन बनवून देण्याची विनंती केली. श्री. जगदाळे यांनी ही मशिन सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने मागणी वाढली. मग सुरू झाला या मशिन उत्पादनाचा नवा व्यवसाय पाहता पाहता व्यवसाय विस्तार इतका वाढला की २०१७ सारी सुरू झालेल्या या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दोन कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार यात विविध प्रकारचे मॉडेल तयार केले गेले. अनेक राज्यात साडेतीन हजार तर भारताबाहेर भूतान, कुवेत, कतार या देशातही शंभरहून अधिक मशिनची विक्री केली आहे..धनाजी यांच्या वर्कशॉपमध्ये आता चार कामगार कायमस्वरूपी काम करतात. महिना दीडशे मशीनरीची मागणी असते. कमी किमतीच्या या मशीनमुळे अनेक युवकांना स्वयंरोजगार गवसला आहे. मागील वर्षी धनाजी यांना रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने बेस्ट इनोव्हेशन ॲवॉर्डने गौरविण्यात आले. स्वतःच्या शेतातील अडचणीवर मार्ग शोधण्यासाठी सुरू झालेला धनाजीचा हा प्रवास नामांकित उद्योजकापर्यंत येऊन पोहोचला आहे..नोकरी नको, भांडवल द्याबारावी पास झाल्यानंतर धनाजी एका बँकेत अर्ज भरून देण्यासारखी किरकोळ कामे करू लागले. त्यांचा प्रामाणिकपणा पाहून अधिकाऱ्यांनी बँकेतच वीस पंचवीस हजाराची नोकरी स्वीकारण्याचे आवाहन केले. परंतु धनाजी यांनी नकार देत नोकरी नको, व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची मागणी केली. आर्थिक शिस्त म्हणून धनाजी यांनी सर्व व्यवसाय जीएसटीच्या अखत्यारीत आणला..कॉम्पॅक्ट डिझाईनमुळे मागणी वाढलीसुरवातीस दुचाकीवरून मशिनची वाहतूक केली जायची. यासाठी ''कॉम्पॅक्ट'' डिझाईन ही गरज होती. खरे तर याचाच फायदा मशिनची विक्री वाढण्यात झाला. चौकटीतून आत जाणारी, भिंतीला समांतर बसणारी अशी मशिन तयार झाल्याने महानगरामध्ये व्यावसायिकांना ही मशिन हाताळणे सोपे झाले. मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कलकत्ता येथील व्यावसायिकांनी प्राधान्याने या मशीन खरेदी केल्या.