Ladki Bahin Yojana: १९०७ ‘लाडक्यां’च्या कुटुंबातील सदस्य ‘सरकारी’; महिला व बालविकास विभागाकडून यादी प्रसिद्ध; पडताळणीनंतर रकमेची वसुली

सोलापूर: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १९०७ लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरदार असल्याची माहिती ‘ई-केवायसी’तून समोर आली आहे. अशांची नावे व त्या कर्मचाऱ्यांचा शासकीय विभाग नोंद करून ६३ पानांची यादी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.या सर्वांची पडताळणी होणार असून, तूर्तास यांचा लाभ थांबविण्यात आल्याचेही आदेशात नमूद आहे. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला आर्थिक लाभ देण्यासाठी पात्रता व निकष निश्चित केले..७८ पुरुष लाभार्थींना नोटिसा अन्... लाभार्थींची ई-केवायसी केल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने सर्व लाभार्थींची पडताळणी केली. त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्याच्या लाभार्थींमध्ये १९०७ सरकारी नोकरदार आणि ७८ पुरुष आढळून आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांमार्फत या सर्वांची अंतिम पडताळणी केली जाणार आहे. तूर्तास, यांचा लाभ थांबविण्यात आला आहे. पडताळणीच्या अहवालानंतर या अपात्र लाभार्थींनी आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..त्यानुसार पात्र लाभार्थीच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात लाभाची रक्कम दरमहा थेट जमा केली जात आहे. ‘महाआयटी’कडून झालेल्या पडताळणीत लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरदार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्वांची पडताळणी तातडीने करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी दिले आहेत..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे निकष ठरलेले आहेत. तरीदेखील, अपात्र असतानाही अनेक जण योजनेचा लाभ घेत आहेत. कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असतानाही काही जण योजनेचा लाभ घेत असल्याचे पडताळणीत आढळले आहे. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी त्या लाभार्थींची यादी पाठवली असून, आता त्यांची पडताळणी होणार आहे. - अविनाश मगर, महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.