सोलापूर

Ladki Bahin Yojana: १९०७ ‘लाडक्यां’च्या कुटुंबातील सदस्य ‘सरकारी’; महिला व बालविकास विभागाकडून यादी प्रसिद्ध; पडताळणीनंतर रकमेची वसुली

Ladki Bahin Yojana Lists 1907 Beneficiaries for Verification: लाडकी बहीण योजनेतील १,९०७ लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी; आता रक्कम वसूल होणार?
Ladki Bahin Scheme Maharashtra Government to Verify 1907 Beneficiaries With Government Employees in Family Before Recovering Aid

Ladki Bahin Scheme Maharashtra Government to Verify 1907 Beneficiaries With Government Employees in Family Before Recovering Aid

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १९०७ लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरदार असल्याची माहिती ‘ई-केवायसी’तून समोर आली आहे. अशांची नावे व त्या कर्मचाऱ्यांचा शासकीय विभाग नोंद करून ६३ पानांची यादी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना पाठविली आहे.

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