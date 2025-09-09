सोलापूर

Solapur Fraud: धक्कादायक! 'वडाळ्यातील भाच्याने बळकावली आत्याची जमीन'; कर्जामुळे जीवन संपवण्याची भीती घालून फसवणूक

Wadala Fraud Case: भाच्याने सावकाराचे कर्ज झाल्याचे सांगून काही दिवसांसाठी जमीन गहाणखत करतो म्हणून घ्यायची म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोलावले. त्यावेळी त्याने फसवणूक करून स्वाक्षरी घेऊन ९६ गुंठे जमीन स्वत:च्याच नावे करून घेतली.
Wadala land grabbing case: Nephew cheats aunt using debt fear; police complaint filed.

सोलापूर : ‘डोक्यावरील सावकाराचे कर्ज वाढले आहे, तो कर्ज परत देण्यासाठी तगादा लावत असल्यामुळे मला आत्महत्या करावी लागेल’ अशी भावनिक भीती घालून भाच्याने आत्याची जमीन लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी छाया शंकर शिरसट (रा. एकता नगर, जुने वालचंद कॉलेजजवळ, सोलापूर) यांनी सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यावरून शरद अशोक गायकवाड (रा. वडाळा, ता. उत्तर सोलापूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

