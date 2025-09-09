Solapur Fraud: धक्कादायक! 'वडाळ्यातील भाच्याने बळकावली आत्याची जमीन'; कर्जामुळे जीवन संपवण्याची भीती घालून फसवणूक

सोलापूर : ‘डोक्यावरील सावकाराचे कर्ज वाढले आहे, तो कर्ज परत देण्यासाठी तगादा लावत असल्यामुळे मला आत्महत्या करावी लागेल’ अशी भावनिक भीती घालून भाच्याने आत्याची जमीन लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी छाया शंकर शिरसट (रा. एकता नगर, जुने वालचंद कॉलेजजवळ, सोलापूर) यांनी सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यावरून शरद अशोक गायकवाड (रा. वडाळा, ता. उत्तर सोलापूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.फिर्यादी छाया शिरसट यांच्या आई-वडिलांच्या नावे वडाळा येथे १२ एकर (४ हेक्टर ८० गुंठे) जमीन आहे. त्यातील ९६ गुंठे शेतजमीन छाया शिरसट यांच्या नावावर आहे. त्यांचा भाचा शरद गायकवाड हा २४ जानेवारी २०२४ रोजी छाया शिरसट यांच्याकडे गेला. त्याने मला सावकाराचे खूप कर्ज झाले आहे, अडचणीमुळे कर्ज भरू शकत नाही पण तो सतत कर्जाच्या रकमेची मागणी करत आहे. .त्याला पैसे नाही दिल्यास मला आत्महत्या करावी लागेल असे रडत रडत सांगून त्याने छाया शिरसट यांचा विश्वास संपादित केला. तुझी शेती काही दिवसांसाठी दिल्यास ती गहाण ठेवून सावकाराचे पैसे देतो म्हणून जमीन फसवून स्वत:च्या नावे करून घेतली, असेही फिर्यादीत नमूद आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.जमिनीचे १८ लाख दिल्याचेही दाखवलेभाच्याने सावकाराचे कर्ज झाल्याचे सांगून काही दिवसांसाठी जमीन गहाणखत करतो म्हणून घ्यायची म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोलावले. त्यावेळी त्याने फसवणूक करून स्वाक्षरी घेऊन ९६ गुंठे जमीन स्वत:च्याच नावे करून घेतली. त्याबदल्यात त्याने १८ लाख रुपयांचा मोबदला दिल्याचेही कागदोपत्री दाखविल्याचेही फिर्यादीने पोलिसांना सांगितले. आता त्या जमिनीतील ६२ गुंठे जमीन तायप्पा पडवळकर (रा. वडाळा) यांना विकून आर्थिक फायदा स्वत: मिळविल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.