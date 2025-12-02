सोलापूर

Mangalvedha News: 'मंगळवेढातील भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांना कोंडले'; नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याचा रोष, तालुक्यात खळबळ !

staff locked incident: शेवटी हा संताप उफाळून आला आणि नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना खोलीत बंद करून जाब विचारला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक घेत नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेतली असून कामकाज सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Angry citizens lock Mangalvedha land records employees inside the office over delayed services.

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : येथील भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत, कामासाठी ताटकळत ठेवले जात असल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवले. हा प्रकार सोमवारी (ता. १) सायंकाळच्या सुमारास घडला. या संदर्भात भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाईल बंद असल्यामुळे अधिकचा तपशील मिळू शकला नाही.

