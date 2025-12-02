Mangalvedha News: 'मंगळवेढातील भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांना कोंडले'; नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याचा रोष, तालुक्यात खळबळ !

मंगळवेढा : येथील भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत, कामासाठी ताटकळत ठेवले जात असल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवले. हा प्रकार सोमवारी (ता. १) सायंकाळच्या सुमारास घडला. या संदर्भात भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाईल बंद असल्यामुळे अधिकचा तपशील मिळू शकला नाही..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.नागरिकांच्या मते, या कार्यालयांतर्गत नोंद असलेल्या अनेक दस्तऐवजांमध्ये वारस नोंद करणे, बँक कर्जाचा बोजा चढवणे, नवीन नोंदी प्रमाणित करणे, अज्ञान पालन नाव लावणे, सज्ञान झाल्यावर नाव कमी करणे, हक्कसोड पत्र, बक्षीस पत्रासाठी आवश्यक दस्त उपलब्ध करणे यासह अन्य कामांसाठी २०२२ पासून नागरिक हेलपाटे घालत आहेत. याशिवाय जमीन मोजणीचे काम देखील याच कार्यालयाशी निगडित आहे; मात्र या कार्यालयाकडून नागरिकांची कामे वेळेत केली जात नाहीत. प्रत्येक वेळेला हेलपाटे मारण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. .ज्यांच्याकडून ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होतो, त्यांच्या नोंदी तत्काळ प्रमाणात केल्या जातात व त्यांची कामे तत्काळ निर्गत केली जातात. परंतु, ग्रामीण भागातून आलेल्या गोरगरीब नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न या कार्यालयाकडून होत आहे. यापूर्वी या कार्यालयाबाबत सातत्याने अनेक पक्षांनी आंदोलने करून कार्यालयाच्या कारभारात सुधारणा करण्याबाबतची निवेदने दिली होती. .मात्र, या कार्यालयाने या मागणीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करून शहर व तालुक्यातील नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी सोमवारी चक्क कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवल्याने शहरात खळबळ उडाली. यावेळी सिदराया माळी, युवराज टेकाळे, समाधान हेंबाडे, रोहिदास कांबळे, बापूसाहेब घोडके, राम मेटकरी, सचिन सरवदे आदी उपस्थित होते..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...सर्व कार्यालयीन कर्मचारी एकत्र येऊन, हेलपाटे घालून त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या प्रलंबित कामांचा दोन दिवसांत निपटारा करण्याची मागणी केली. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी शब्द दिल्यानंतर उपस्थित नागरिकांचा रोष शांत झाला.- समाधान हेंबाडे, तालुकाध्यक्ष, प्रहार संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.