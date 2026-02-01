सोलापूर

माेठी बातमी! पाच हजार मीटरवरून दृश्यमानता असेल तरच लॅंडिंगला परवानगी; नाईट लॅंडिंगसाठी विमानतळावर ८०० मीटरची अट..

India airport landing visibility guidelines: सोलापूर विमानतळावर नाईट लॅंडिंगसाठी ८०० मीटर दृश्यमानतेची अट; बारामतीत दुर्घटना
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: पाच हजार मीटरवरून दृश्यमानता (व्हिजिबिलिटी) असेल तरच विमान लॅंड करण्यास धावपट्टीवर उतरण्यास परवानगी देण्यात येते. पावसाळा व हिवाळ्यात अशी परिस्थिती अधिक तयार होते. ज्या विमानतळावर नाईट लॅंडिंगची सुविधा नाही, त्याठिकाणी असा निर्णय घेण्यात येतो. ज्या विमानतळावर नाईट लॅंडिंगची सुविधा आहे, त्या विमानतळावर दृश्यमानतेची अट ५ हजार ऐवजी ८०० मीटर इतकी असल्याचे डीआयजीसीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

