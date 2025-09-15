सोलापूर

Solapur Crime: ‘एटीएम’ची अदलाबदल करून रोकड लांबविणारे दोघे जेरबंद; कॅब चालकासह दोघांना तीन दिवसांची कोठडी

Maharashtra ATM Fraud: बाळे परिसरातील संतोष नगरातील श्रीशैल शिवशरण बंबासे हे १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ च्या सुमारास तेथील एटीएम केंद्रावर पैसे काढायला गेले होते. त्यावेळी त्याठिकाणी थांबलेल्या चौघांनी पैसे काढून देण्याचा बहाणा करून बंबासे यांच्याकडील एटीएम कार्ड घेतले.
Maharashtra police arrest two in ATM swap fraud; duo remanded to three days’ custody.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: बाळे व छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील एटीएम केंद्रावर पैसे काढायला गेलेल्या दोघांच्या कार्डची अदलाबदल करून चौघांनी एक लाख १९ हजार ५९३ रुपये लंपास केले होते. फौजदार चावडी पोलिसांत १२ सप्टेंबरला दोन गुन्हे दाखल झाले होते. गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने दोन संशयितांना जेरबंद केले आहे. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.

crime
scam
Arrested
atm card
district
Fraud Crime
Solapur

