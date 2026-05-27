Dhangar Reservation: भाजपने धनगर समाजाला भरपूर दिले: खासदार वडकुते, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे काम कौतुकास्पद

सोलापूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याने प्रभावित होऊन मी राष्ट्रवादी काँग्रेसची आमदारकी सोडून भाजपत प्रवेश केला. केंद्र व राज्य सरकारने धनगर समाजासाठी खूप योजना दिल्या. धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने आदिवासींच्या २२ योजना धनगरांसाठी लागू केल्या. इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू लागले. चौंडी येथील विकासासाठी सरकारने ७०० कोटी दिले. अहमदनगर जिल्ह्याचे अहिल्यानगर नामकरण केले. वैद्यकीय महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे नाव दिले. भाजपने धनगर समाजाला खूप दिले, असे राज्यसभेचे भाजपचे खासदार रामराव वडकुते यांनी सांगितले..खासदार वडकुते यांनी नुकतीच 'सकाळ' कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी भाजपने राज्यसभेवर दिलेल्या संधीबद्दल, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांचे कार्य, धनगर संघटन, आरक्षण अशा मुद्द्यांवर संवाद साधला. तत्पूर्वी, सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. खासदार वडकुते म्हणाले, 'महाराष्ट्रात धनगर समाज पहिल्या क्रमांकावर असून उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरातसह अन्य राज्यांतही धनगर समाज कमी-अधिक प्रमाणात आहे. .समाजाचे संघटन अजूनही मजबूत नाही. समाजातील नेत्यांना समोरचा मोठा झाला तर आपले कसे होणार, अशी भीती वाटत असावी, त्यामुळे समाजाला आजवर अपेक्षित राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.' राज्यात सध्या अवघे तीन-चार आमदार आहेत. बाकीचे समाज सर्वच बाबतीत प्रगतीवर आहेत, धनगर मात्र अधोगतीवर आहे. समाजातील तरुणांनी सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून त्यांची प्रगती होईल. आरक्षणासाठी तरुणांचे प्रबोधन आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.....अन् मला पक्षाने दिली अनपेक्षित संधी२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मी राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी आमदारकी व पवार साहेबांना सोडून तुमच्याकडे आलोय एवढी आठवण ठेवा, एवढेच भाजपमधील नेत्यांना बोललो होतो. पक्षाने मला राज्यसभेवर संधी दिली. ३ मे रोजी दुपारी चार वाजता मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा कॉल आला आणि राज्यसभेचा अर्ज भरायला सांगितले. त्यावेळी मला खूप आनंद झाला. आता मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तरुणांचे रोजगार, उद्योगवाढीवर काम करेन, असे श्री. वडकुते यांनी सांगितले..काँग्रेस, राष्ट्रवादीपेक्षा भाजप वेगळा पक्षकाँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात स्वत:च्या संस्था काढून स्वत:ची व नातेवाइकांची प्रगती साधली जाते. दोन्ही पक्षांची विचारधारा तशीच आहे. पण, भाजपमध्ये पहिल्यांदा देश, त्यानंतर पक्ष आणि शेवटी आपण आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याने प्रभावित होऊन मी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मिळालेल्या आमदारकीचा ११ महिने आधीच राजीनामा दिला. त्यावेळी मला पक्ष पुढे काय देईल माहीत नव्हते, पण पक्षाने मला राज्यसभेवर संधी दिल्याचा खूप आनंद आहे. भाजपमध्ये जात पाहिली जात नाही. २०२९ मध्ये पुन्हा भाजपचीच सत्ता केंद्रात, राज्यात येईल आणि नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान होतील, असेही श्री. वडकुते म्हणाले.