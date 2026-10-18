Sushma Andhare: पीएसआय भरतीच्या घोटाळ्याचीही चौकशी करा: सुषमा अंधारे; ६१५ पदांच्या निवडीवर प्रश्न

सोलापूर: एमपीएससीच्या नऊ परीक्षांतील कथित घोटाळ्यांच्या चौकशीची घोषणा झाली; मात्र विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) भरती परीक्षेचा समावेश का नाही, असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला. या परीक्षेत सामूहिक कॉपी, ब्लॅकलिस्ट उमेदवारांची निवड, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि गुणपत्रिका नाकारल्याचे आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...२०२३ मध्ये ६१५ पदांसाठी जाहिरात निघाली. डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, तर डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. एप्रिल २०२६ मध्ये शारीरिक चाचणी घेण्यात आली. या परीक्षेत सामूहिक कॉपी झाल्याचा आरोप करताना सुरुवातीला १३ उमेदवारांचा उल्लेख झाल्यानंतर हा आकडा ६७५ पर्यंत गेल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. कॉपीवरून ब्लॅकलिस्ट केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत वारंवार बदल झाल्याचा, तसेच अक्षय कडव आणि संतोष बुरांडे यांची निवड झाल्याचा दावाही त्यांनी केला..दिलीप वाघे, अभिजित लेंडवे, पुनीत गुणावत आणि सरिता बांदेकर या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. अमित राठोड, वैभव बोराडे, संदीप दराडे आणि राधेश्याम चव्हाण यांच्या निवडीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये उमेदवारांकडून प्रत्येकी १८ लाख रुपये जमा करण्याची चर्चा असल्याचा दावा करत त्यांनी आर्थिक व्यवहार आणि संबंधितांचे संपर्क तपासण्याची मागणी केली. शारीरिक चाचणीतील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासावे, असे त्या म्हणाल्या..अन्यथा आंदोलन२०२६ च्या परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका २०२३ मध्ये छापल्याचाही आक्षेप अंधारे यांनी घेतला. हे आरोप सिद्ध झालेले नसून त्यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. चौकशीच्या नावाखाली नाटक नको; या परीक्षेचीही पारदर्शक चौकशी करा, अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अंधारेंच्या प्रमुख मागण्याविभागीय पीएसआय परीक्षेचा एमपीएससीच्या चौकशी समितीत समावेश करावा.संशयित ६७५ उमेदवारांची चौकशी करून निवड झालेल्या ६१५ उमेदवारांचे प्रशिक्षण थांबवावे.संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.उमेदवारांना मूळ गुणपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिका द्याव्यात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.