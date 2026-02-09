Solapur ZP Election Results: : सोलापूरच्या मिनी मंत्रालयावर कोणाची सत्ता? पाहा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट आणि जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या १३६ गणांसाठी शनिवारी (७ फेब्रुवारी २०२६) पार पडलेल्या निवडणुकीची मतमोजणी आज (८ फेब्रुवारी) सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू झाली आ या निवडणुकीत जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, अनेक नेत्यांचे नातेवाईक आणि प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या नातलगांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. आतापर्यंत या निवडणुकीत भाजपची एक हाती सत्ता येण्याची चिन्हे आहेत, अनेक ठिकाणी भाजपने आघाडी घेतली आहे. .जिल्ह्यातील मोहोळ, बार्शी, उत्तर सोलापूर, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला आणि माळशिरस या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या तालुक्यांतील मतदारांच्या कौलाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या भागांतून येणाऱ्या निकालांवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवरील सत्तेचे गणित ठरू शकते. .मतदानाची आकडेवारीसोलापूर जिल्ह्यात सरासरी ६५.९० टक्के मतदान झाले. सांगोला तालुक्यात सर्वाधिक ७०.५५ टक्के मतदान नोंदवले गेले, तर दक्षिण सोलापूर तालुक्यात सर्वात कमी ५८.३९ टक्के मतदान झाले. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत (६६.९६ टक्के) यंदा सुमारे १ टक्क्याने मतदानात घट नोंदवली गेली. .विशेष घटनामोहोळ तालुक्यातील कुरुल जिल्हा परिषद गटात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. सीलबंद ईव्हीएम मशीन एका ढाब्यावर (हॉटेलमध्ये) आढळल्या, ज्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार उमेश पाटील यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आणि सखोल चौकशीची मागणी केली. या घटनेमुळे मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. .निकालाची अपेक्षाएक्झिट पोल आणि प्राथमिक अंदाजानुसार, भाजपची जिल्ह्यात मजबूत स्थिती दिसत असून, एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, NCP (अजित पवार गट आणि शरद पवार गट) यांच्यातील अनौपचारिक युती, अपक्ष उमेदवार आणि स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावामुळे निकाल रोमांचक ठरू शकतो.मतमोजणी सुरू असून जिल्हा परिषद गटांतील तसेच पंचायत समिती गणातील उमेदवारा विजयी उमेदवारांची यादी खालील प्रमाणे आहे .पंचायत समिती निकाल (तालुक्यानुसार):करमाळा - - भाजप - २- राष्ट्रवादी - २- स्थानिक - ४माढा - - भाजप - ४- राष्ट्रवादी - ५बार्शी - भाजप - १०सोलापूर उ. - भाजप - ५राष्ट्रवादी - १मोहोळ - राष्ट्रवादी - ४भाजप - ७पंढरपूर - भाजप - ८राष्ट्रवादी SP - ४माळशिरस - भाजप - ६राष्ट्रवादी ३सांगोला - - शिवसेना -२- भाजप १- स्थानिक आघाडी - ४मंगळवेढा - भाजप - ४स्थानिक आघाडी - ३सोलापूर द. - भाजप - ६काँग्रेस - १ अक्कलकोट - भाजप - ८शिवसेना - २सोलापूर जिल्हा परिषद विजयी करमाळा जागा ११ - विजयी उमेदवार१. रश्मी बागल (भाजप) पांडे गट१.माढा - विजयी उमेदवार बार्शी - विजयी उमेदवार सोलापूर उत्तर - विजयी उमेदवारमोहोळ - विजयी उमेदवारपंढरपूर - विजयी उमेदवारमाळशिरस - विजयी उमेदवार१ संस्कृती सातपुते (भाजप) दहिगाव सांगोला - विजयी उमेदवारदक्षिण सोलापूर - विजयी उमेदवार१. नेताजी खंडागळे (भाजप) बोरमणी जिला परिषदमंंगळवेढाअक्कलकोट १. शांभवी कल्याणशेट्टी (भाजप) चपळगाव जिल्हा परिषद२पंचायत समितीनिहाय 136 जागा आणि उमेदवारकरमाळा - जागा 12 - विजयी उमेदवार १२३४५६७८९१०१११२माढा - जागा १४ - विजयी उमेदवार १. पृथ्वीराज सावंत (भाजप) मानेगाव२. ३४५६७८९१०१११२१३१४बार्शी - जागा १२ - विजयी उमेदवार १ शरद बसवंत (भाजप) पांगरी गण२. सुरेखा मुंढे (भाजप) आगळगाव गण३४५६७८९१०सोलापूर उत्तर - जागा ६ - विजयी उमेदवार१२३४५६मोहोळ - जागा १२ - विजयी उमेदवार १. विजयराज डोंगरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आष्टी२३४५६७८९१०१११२पंढरपूर - जागा : 16 - विजयी उमेदवार 12345678910111213141516माळशिरस - जागा 18 - विजयी उमेदवार 123456789101112131415161718सांगोला - जागा 14 - विजयी उमेदवार1234567891011121314मंगळवेढा - जागा 8 - विजयी उमेदवार12345678सोलापूर दक्षिण - जागा 12 - विजयी उमेदवार 1. विजय राठोड (भाजप) कासेगाव गण 2. वर्षा पटणे (भाजप) बोरमणी3456789101112अक्कलकोट - जागा 12 - विजयी उमेदवार 1. विनोद मोरे (भाजप) कुरनूर2. सागर कल्याणशेट्टी (भाजप) चपळगाव3456789101112 .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.