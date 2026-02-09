सोलापूर

Solapur ZP Election Results: : सोलापूरच्या मिनी मंत्रालयावर कोणाची सत्ता? पाहा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी

Solapur Zilla Parishad Election : प्राथमिक निकालांनुसार भाजप जिल्ह्यात आघाडीवर असून एकहाती सत्तेची शक्यता वर्तवली जात आहे. मोहोळ, बार्शी, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला व माळशिरस तालुक्यांतील निकाल निर्णायक ठरणार आहेत.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट आणि जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या १३६ गणांसाठी शनिवारी (७ फेब्रुवारी २०२६) पार पडलेल्या निवडणुकीची मतमोजणी आज (८ फेब्रुवारी) सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू झाली आ या निवडणुकीत जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, अनेक नेत्यांचे नातेवाईक आणि प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या नातलगांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. आतापर्यंत या निवडणुकीत भाजपची एक हाती सत्ता येण्याची चिन्हे आहेत, अनेक ठिकाणी भाजपने आघाडी घेतली आहे.

Paschim maharashtra
zp election
Zilla Parishad Election
Solapur Zilla Parishad

