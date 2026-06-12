Madha politics: माढ्यात महायुतीचे पारडे जड; ५० पैकी ३९ मतदारांचे संख्याबळ राजेंद्र राऊत यांच्या बाजूने..

-किरण चव्हाणमाढा : विधान परिषद निवडणुकीसाठी माढा तालुक्यात ५० मतदार असून महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचा निवडणुकीतील मार्ग सध्या सुकर दिसत असून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी माढा तालुक्यातील प्रचाराची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतलेली आहे. त्यांच्यासोबत माजी आमदार संजय शिंदे, प्रा. शिवाजीराव सावंत, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे, संत कुर्मदास कारखान्याचे संचालक दादासाहेब साठे, शिवसेना शिंदे गटाचे संजय कोकाटे हे महायुतीचेच घटक असल्याने ते भाजपचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्यासोबत असून काहीजण प्रचारात उतरले आहेत. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...पन्नास मतदारांपैकी महायुतीचे संख्याबळ सुमारे ३९ आहे. काही अपक्ष किंवा इतर नगरसेवकही महायुतीच्या बाजूला येऊ शकतात. तर महाआघाडीच्या गोटामध्ये काही अंशी संदिग्धता आहे. महाआघाडीचे माढयाचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी या उमेदवारीबाबत आपणाला विश्वासात घेतले नसल्याचे जाहीर केल्याने महाआघाडीचे असतानाच संख्याबळ कमी असल्याने निवडणुकीतील मार्ग हा खडतर दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला खासदार धैर्यशील मोहिते - पाटील यांनी वसंत देशमुख यांच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेतली आहे. .महायुतीतील असंतुष्ट मतदार गळाला लावण्याचा प्रयत्न आहे. कागदावरील संख्याबळामध्ये महायुतीच्या अथवा आघाडीच्या बाजूनेही थोडाफार फेरफार होऊ शकतो. मात्र सध्यातरी प्रचार यंत्रणा, नेतेमंडळी व महायुती म्हणून उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचे पारडे जड आहे. कुर्डूवाडी नगरपरिषदेचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे धनंजय ढोकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडून आलेल्या सदस्यांची भूमिका नेमकी काय राहणार याबाबतही उत्सुकता आहे..माढा तालुक्यातील एकूण मतदार - ५०कुर्डुवाडी नगरपरिषद - २३माढा नगरपंचायत - १९जिल्हा परिषद सदस्य - ७पंचायत समिती सभापती - १.पक्षीय बलाबलकुर्डुवाडी नगरपरिषदराष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष - १४शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ७शिवसेना एकनाथ शिंदे - १अपक्ष - १.माढा नगरपंचायतभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - १३ ( सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षासोबत)राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३ ( सध्या भाजपसोबत)शिवसेना - २ ( सध्या आमदार अभिजीत पाटील यांच्यासोबत)अपक्ष - १ ( आमदार सुभाष देशमुख समर्थक).जिल्हा परिषद सदस्यभारतीय जनता पक्ष - ४पंचायत समिती सभापती भारतीय जनता पक्ष - १राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष - २शिवसेना शिंदे गट - १पक्षीय पातळीवरील महायुतीसोबतचे सध्याचे संख्याबळ -कुर्डुवाडी १५माढा - १६जिल्हा परिषद सदस्य व सभापती ८एकूण - ३९.Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.पक्षीय पातळीवरील महाआघाडी सोबतचे संख्याबळकुर्डुवाडी नगरपरिषद - ७माढा नगरपंचायत - २एकूण - ९अपक्ष सदस्यमाढा नगरपंचायत - १कुर्डुवाडी नगरपरिषद - १एकूण - २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.