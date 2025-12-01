माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी

सांगोला : निवडणूक आयोगाच्या दोन भरारी पथकांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस पथकाला सोबत घेऊन सांगोल्यात माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या कार्यालयासह एकूण चार ठिकाणी धाड घातली. यात एका ठिकाणी रोकड सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रविवारी (ता. ३०) रात्री दहानंतर सुरू झालेली ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील व त्यांचे मित्र माजी नगराध्यक्ष रफिक नदाफ यांच्या घर, सांगोला शहर विकास आघाडीचे कार्यालय व अन्य एका ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. रविवारी दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा पार पडल्यानंतर काही तासांतच जय भवानी चौकात पाटील यांची सभा झाली. यानंतर पाटील हे कार्यालयात पोचताच, आयोगाच्या (एफएसटी) पथकाने धाड टाकली. यावेळी पोलिसांनी कार्यालयात कोणालाही आत-बाहेर होऊ दिले नाही. .नगरपरिषद मतदानाच्या अगदी तोंडावर म्हणजेच प्रचाराचा अवघा एक दिवस शिल्लक असताना ही कारवाई केली गेली. दरम्यान, पाटील यांचे सहकारी व माजी नगराध्यक्ष रफिक नदाफ यांच्या निवासस्थानीही पथकाने रात्रीच धाड टाकली. अचानक पोलिस पोहोचताच नदाफ यांनी सहकार्य करत तपासणी करू दिली. तर, अक्कलकोट, मैंदर्गी व दुधनी या तीन नगरपरिषदांसाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. अक्कलकोट व सांगोल्यात रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभा झाल्या. त्याच रात्री अक्कलकोट व सांगोला शहरांमध्ये काही ठिकाणी धाडी पडल्या. अक्कलकोटमध्येही एक भरारी पथक कारवाईसाठी गेले होते..श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...जय भवानी चौकातील सभा संपून आलो असता घराजवळ अधिकारी व पोलिस आले होते. यावेळी त्यांना तपासणी कामात मी सहकार्य केले आहे. यात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही- रफिक नदाफ, माजी नगराध्यक्ष, सांगोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.