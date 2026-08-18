Mangalgwedha Atrocity Case: अॅट्रॉसिटी प्रकरणात मोठी कलाटणी! मोबाईल लोकेशन ठरले महत्त्वाचे, पत्रकार-ग्रामसेवकांची नावे गुन्ह्यातून वगळली

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : तालुक्यातील महमदाबाद (शे) येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यावरून शेतात येऊन पोल रोवत जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी मंगळवेढा पोलिसात 4 सप्टेंबर 2021 रोजी आठ जनाविरुद्ध फिर्याद दिली.या प्रकरणात पत्रकार दत्तात्रय नवत्रे व ग्रामसेवक बी एस पाटील हे घटनास्थळी उपस्थित नसल्याने सबळ पुराव्या अभावी त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील यांनी करून दोषारोप पत्र न्यायालयामध्ये सादर केले. आरोपीं तर्फे ॲड पांडुरंग चवरे यांनी काम पाहिले. या ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली. सदरच्या तक्रारीमध्ये खोटेपणाने नावे गोवण्यात आली असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले होते..त्यानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत पारदर्शीपणे तपास करत गुन्ह्यात किती जणांचा सहभाग आहे किंवा नाही यावर कसून चौकशी केली, मोबाईलचे लोकेशन तपासले, ते ज्या ठिकाणी उपस्थित होते तेथील ठिकाणच्या नागरिकांचे जाब जबाब घेऊन पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते यामध्ये दत्तात्रय नवत्रे व बसवेश्वर पाटील यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .त्यानुसार संशयित आरोपींचे वकील एडवोकेट पांडुरंग चवरे यांनी दोषारोप पत्रातील मुद्दे मे जिल्हा न्यायालय यांचे समोर मांडून या दोघांना या केसमधून मुक्त करण्याच युक्तिवाद केला त्यानुसार मा.न्यायमूर्ती यांनी पोलिसांनी पाठवलेल्या कलम 169 च्या अहवालानुसार पत्रकार दत्तात्रय नवत्रे व ग्रामसेवक बसवेश्वर पाटील यांची नावे या गुन्ह्यातून वगळण्याचे आदेश मा जिल्हा न्यायालय यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.