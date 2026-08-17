Solapur Roads : “आम्ही मतदान करावं, तुम्ही खोटं बोलावं अन् निवडून आल्यावर..; मंगळवेढ्यात खड्ड्याविरोधात संताप, व्हिडिओ व्हायरल

मंगळवेढा : शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यावर नागरिक सोशल मीडियातून व्यक्त होत आम्ही मतदान करावं तुम्ही खोटं बोलावं.. आण निवडून आल्यावर तुम्ही आम्हाला कोलावं.. बिन डांबराच्या वाटेला रस्ता म्हणून का..... माझ्या गावाच्या रस्त्याला हायवे म्हनु का? अशा पद्धतीने खड्ड्याचा व्हिडिओ सोशल मिडीयात टाकत वाहनाचे व वाहनधारकासह नागरिकांचे होणारे नुकसान दाखवण्याचा प्रयत्न केला..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.मंगळवेढा शहरातील शासकीय कार्यालये त्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालय, तहसील कार्यालय, न्यायालय, दुय्यम निबंधक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाबरोबर स्टॅम्प विक्रेता, झेरॉक्स दुकाने शहराच्या बाहेर साठेनगर परिसरात स्थलांतरित झाली त्यामुळे साहजिकच शहर व ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची वर्दळ त्या भागात वाढली. .मात्र कामाच्या निमित्ताने येण्या जाणाऱ्या नागरिकांना या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्याचा मोठा त्रास सोसावा लागत आहे पावसाळ्यामध्ये सासलेल्या पाण्यामुळे खड्ड्यातून चार चाकी वाहन गेल्यानंतर घाण पाण्याचे शिंतोडे रस्त्यालगतून जाणाऱ्या नागरिकांच्या अंगावर पडत आहेत तर पाऊस नसताना या खड्ड्यातून जाताना खड्ड्यामुळे वाहनधारकासह वाहन धारकाचे नुकसान होत आहे..परंतु याकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी शहरातील प्रश्न सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडण्यावर भर दिला आहे त्यातच या रस्त्यावरील खड्ड्यावर केलेल्या व्हिडिओचे शहरात चांगली चर्चा सुरू झाली. रस्त्यावरील खड्ड्यावरून आम्ही मतदान करावं तुम्ही खोटं बोलावं..आण निवडून आल्यावर तुम्ही आम्हाला कोलावं. अशा शब्दकोटीने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना या खड्ड्याची दहाकता हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .संबंधित प्रशासनाकडे या रस्त्या संदर्भात वारंवार पुरावा करून देखील टाळाटाळीची उत्तरे दिली जातात यामुळे हा व्हिडिओ बनवला यावरती सोशलमीडिया वरती नागरिकांच्या प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र आहेत प्रशासनाने याची दखल घेऊन तात्काळ रस्ता दुरुस्त करावा.-सतीश दत्तू अध्यक्ष वारी परिवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.