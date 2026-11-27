मंगळवेढा : पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीतील तोडग्याप्रमाणे दर न दिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवेढा सुरू असलेले ऊस दरावरील आंदोलन केवळ शंभराची तडजोड न होता घरात बसून आंदोलनाची मजा पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्पण करत थांबवण्यात आले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.ऊस दरावरील पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत 3200+100+100 हा मान्य केलेला तोडगा मंगळवेढ्यातील येथील साखर कारखानदारांनी मान्य केला नसल्यामुळे कचरेवाडी येथील युरोपियन शुगर्स कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गव्हाण बंद करण्यात आले. आज या प्रश्नी आ. समाधान आवताडे यांनी मध्यस्थी करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन पाटील जिल्हा संघटक युवराज घुले, अनिल बिराजदार,बाहुबली दोशी, यांच्या समवेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला..यावेळी झालेल्या बैठकीत तालुक्यातील उसाला रिकव्हरी नसल्यामुळे 3350 हा दर निश्चित करून 3100+100+150 असे टप्पे करण्याचा पर्याय दिला मात्र शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधीकडून 3200+75 +75 हा तोडगा देण्यात आला मात्र तो अमान्य केला केवळ सुरुवातीचे शंभर रुपये वाढीव देण्याबाबत तडजोड झाली नाही. आज सकाळी काही वाहतूक ठेकेदाराने तुम्ही आणि कारखानदार भांडत बसा पण 300 ट्रेलर शेतकऱ्याचा ऊस उन्हाने यार्डात व फडात वाळल्याने ऊस उत्पादक व वाहनधारकाचे नुकसान होत आहे..त्यामुळे आलेला ऊस तेवढा खाली करू द्या अशी भूमिका घेतली मात्र त्यांच्या हिताचा विचार केल्यामुळे गेली तीन दिवस बंद असलेली तालुक्यातील कारखानदारी पुन्हा सुरू झाली यावर बोलताना अनिल बिराजदार म्हणाले की या आंदोलनामध्ये सिद्धापूर व अरळी भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठे सहकार्य केले मात्र तांडोर तामदर्डी, रहाटेवाडी,बठाण, उचेठाण, माचनूर,मुढवी,व तालुक्यातील इतर उत्पादकानी घरात बसून दरवाढीची मजा बघत बसल्यामुळे कारखानदाराचा तोडगा त्यांना समर्पित करत त्यांना जी योग्य वाटते ती भूमिका घेण्याची आवाहन करत आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.कारखानदार निवडणुकीसाठी लाखो रुपये खर्च करतात आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देताना केवळ शंभर रुपये साठी हात आखडला घेतला. त्यामुळे आपला कुणीही नाही शेतकऱ्यांनी आपला ऊस जो कारखानदार योग्य दर देईल त्यांना घालावा मात्र ऊस दरावरील आंदोलनाबाबत अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.युवराज घुले जिल्हा संघटना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.