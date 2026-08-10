सोलापूर

Maratha Reservation: समाजापासून मला दूर ठेवण्याचा सरकारचा कट; माढ्यातील इशारा सभेत मनोज जरांगे यांचा आरोप, आरक्षणाचा लढा सुरूच राहणार

Manoj Jarange Alleges Government Plot Over Maratha Reservation: सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून मराठा आरक्षण चळवळ कमकुवत करण्याचा डाव; माढ्यातील मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या इशारा सभेत मनोज जरांगे यांचा सरकारवर थेट निशाणा
Maratha Reservation Row Manoj Jarange Alleges Government Conspiracy To Distance Him From Community During Madha Rally

Maratha Reservation Row Manoj Jarange Alleges Government Conspiracy To Distance Him From Community During Madha Rally

sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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माढा (सोलापूर) : मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याचा निर्धार केल्याने माझी चार कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून मला मराठा आंदोलनापासून आणि समाजापासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा पूर्वनियोजित कट आहे, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.

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