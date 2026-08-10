Maratha Reservation: समाजापासून मला दूर ठेवण्याचा सरकारचा कट; माढ्यातील इशारा सभेत मनोज जरांगे यांचा आरोप, आरक्षणाचा लढा सुरूच राहणार

माढा (सोलापूर) : मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याचा निर्धार केल्याने माझी चार कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून मला मराठा आंदोलनापासून आणि समाजापासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा पूर्वनियोजित कट आहे, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.माढ्यातील मराठी शाळेत शनिवारी (ता. ८) दुपारी तीन वाजता नियोजित असलेली इशारा सभा तब्बल नऊ तासांच्या प्रतीक्षेनंतर मध्यरात्री सुरू झाली. मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित राहिल्याने आरक्षणाच्या मागणीला असलेला पाठिंबा स्पष्ट होतो, असे त्यांनी सांगितले..जरांगे म्हणाले, ‘‘मराठ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून त्याची माध्यमांमधून चर्चा घडवून आणायची, समाजात संभ्रम निर्माण करायचा आणि आरक्षण टिकणार नाही, अशी भीती निर्माण करायची, असा सरकारचा डाव आहे. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये भीती निर्माण करून कुणबी प्रमाणपत्रे काढायची की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे’’..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परभणी आणि बीडमधील अधिकाऱ्यांना मराठ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याबाबत पत्र पाठविल्याचा, तर छत्रपती संभाजीनगरमधील नोंद रद्द करण्यामागे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा हात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबतचे पुरावे आपण दिल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झालेल्या चुका मान्य करून त्या दुरुस्त कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.