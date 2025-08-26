सोलापूर

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन! 'सोलापुरातून २५ हजार वाहने निघणार मुंबईकडे'; आझाद मैदानावर समाजबांधवांचे वादळ धडकणार

Massive Maratha March from Solapur: सरकारने हैदराबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटचा अभ्यास करून सगेसोयरेची अधिसूचना कायद्यात परिवर्तीत करण्याची भूमिका घेतली होती. मराठा समाजासाठी सरकारने एसईबीसी हा ओबीसी अंतर्गत प्रवर्ग बनवून १० टक्के आरक्षण द्यायला हवे होते.
Thousands of Maratha activists from Solapur depart in vehicles to join the massive reservation protest at Mumbai’s Azad Maidan
Thousands of Maratha activists from Solapur depart in vehicles to join the massive reservation protest at Mumbai’s Azad Maidansakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाला मुंबईला येण्याच्या केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहर व जिल्ह्यातून २५ हजार गाड्यांमधून मराठा समाजबांधवांचे वादळ मुंबईत धडकणार आहे. गुरुवारी (ता. २८) छत्रपती संभाजी महाराजांना अभिवादन करून सकाळी १० वाजता मराठा बांधव मुंबईकडे कूच करतील, असे माऊली पवार यांनी सोमवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha Kranti Morcha
district
Maharashtra Politics
Solapur
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com