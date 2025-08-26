Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन! 'सोलापुरातून २५ हजार वाहने निघणार मुंबईकडे'; आझाद मैदानावर समाजबांधवांचे वादळ धडकणार

सोलापूर : संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाला मुंबईला येण्याच्या केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहर व जिल्ह्यातून २५ हजार गाड्यांमधून मराठा समाजबांधवांचे वादळ मुंबईत धडकणार आहे. गुरुवारी (ता. २८) छत्रपती संभाजी महाराजांना अभिवादन करून सकाळी १० वाजता मराठा बांधव मुंबईकडे कूच करतील, असे माऊली पवार यांनी सोमवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत सांगितले..Karad News:'जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनास जाण्याचा निर्धार'; कऱ्हाडला मराठा समाज बांधवांची बैठक, हजारो कार्यकर्ते होणार रवाना.सरकारने हैदराबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटचा अभ्यास करून सगेसोयरेची अधिसूचना कायद्यात परिवर्तीत करण्याची भूमिका घेतली होती. मराठा समाजासाठी सरकारने एसईबीसी हा ओबीसी अंतर्गत प्रवर्ग बनवून १० टक्के आरक्षण द्यायला हवे होते. परंतु या सर्व बाबी दुर्लक्षित करून सरकारने जाणीवपूर्वक फसवे आरक्षण दिले आहे. ओबीसी तरुणांवरील आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेतले, मात्र मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झालेला असताना त्यांच्यावर केसेस दाखल आहेत. .मराठा समाजाला केवळ ३०० कोटी तर ओबीसींना ७२०० कोटी रुपये सरकार देते. आयोग मराठा समाजाला मागास ठरवतो. तरीही खुल्या प्रवर्गाच्याच ९ टक्के जागा आरक्षणापोटी दिल्या. ३३.८० टक्के समाजाला ३२ टक्के आरक्षण देऊन सरकारने मराठा समाजावर अन्याय केला. समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा समाजाच्या उद्रेकाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही माऊली पवार यांनी यावेळी दिला. याप्रसंगी डॉ. प्रमोद पाटील, सचिन तिकटे, राजन जाधव, ॲड. श्रीरंग लाळे आदी उपस्थित होते..Minister Shambhuraj Desai: सातारा-कागल महामार्गासाठी मार्चपर्यंत डेडलाइन: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; अन्यथा संबंधितांवर फौजदारी करणार.मराठा विद्यार्थ्यांचे हालअण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून ७ वर्षांमध्ये १.५ लाख तरुणांना कर्ज भेटले. सरकार चार-चार महिने व्याज परतावा देत नाही. बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. अर्ज केलेल्या १६ लाख मराठा तरुणांपैकी फक्त १.५ लाख जणांना कर्ज दिले, असा आरोप माऊली पवार यांनी केला. मराठा विद्यार्थ्यांना आजही शंभर टक्के शुल्क भरावी लागते हे दुर्दैवी आहे. अनेक आर्थिक योजना बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.