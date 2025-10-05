सोलापूर

धक्कादायक प्रकार! 'पुण्यात घर घेण्यासाठी विवाहितेला मारहाण'; पतीसह सासरच्या चारजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Domestic Violence in Pune: फिर्यादी फरीना सकलेन मुल्ला (वय २५, रा. न्यू तिऱ्हेगाव फॉरेस्ट, सोलापूर) हिचा सकलेन मुल्ला याच्याशी विवाह झाला. त्यानंतर ती नांदण्यास सासरी गेली. नऊ एप्रिल २०२५ पासून संशयितांनी पुण्यात घर घेण्यासाठी माहेरहून १० लाख रुपये आण अन्यथा तुला नांदविणार नाही.
Pune Woman Attacked by Husband and In-Laws Over House Ownership Conflict

Pune Woman Attacked by Husband and In-Laws Over House Ownership Conflict

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: पुण्यात घर घेण्यासाठी माहेरहून १० लाख रुपये आण म्हणून विवाहितेला मारहाण केल्याप्रकरणी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
violence
district
Dispute
Domestic
wife and husband
Married Women
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com