सोलापूर

Pandharpur Shaktipeeth Highway: पंढरपुरात शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात संताप: ‘शेतकऱ्यांची थडगी बांधून विकास नको’, राजू शेट्टींचा इशारा

Opposition leaders protest in Pandharpur: शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात पंढरपूरात संतापाचा उद्रेक; शेतकऱ्यांच्या जमिनी, भाविकांवर टोल आणि कंत्राटदारांच्या फायद्याच्या रस्त्याविरोधात सर्वपक्षीय नेते एकवटले.
Thousands Join Pandharpur March Opposing Proposed Shaktipeeth Highway

Thousands Join Pandharpur March Opposing Proposed Shaktipeeth Highway

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर(जि. सोलापूर): ‘‘आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण शेतकऱ्यांची थडगी बांधून त्यावर जर तुम्ही विकासाचे मनोरे उभे करणार असाल, तर तुमची थडगी बांधायलाही आम्ही मागे हटणार नाही,’’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेतेराजू शेट्टी यांच्यासह शक्तिपीठ विरोधी सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारला दिला.

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