Pandharpur Shaktipeeth Highway: पंढरपुरात शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात संताप: ‘शेतकऱ्यांची थडगी बांधून विकास नको’, राजू शेट्टींचा इशारा

पंढरपूर(जि. सोलापूर): ‘‘आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण शेतकऱ्यांची थडगी बांधून त्यावर जर तुम्ही विकासाचे मनोरे उभे करणार असाल, तर तुमची थडगी बांधायलाही आम्ही मागे हटणार नाही,’’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेतेराजू शेट्टी यांच्यासह शक्तिपीठ विरोधी सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारला दिला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. ‘‘हा रस्ता शेतकऱ्यांसाठी किंवा भाविकांसाठी नसून गडचिरोलीतील खाणींमधून काढलेले खनिज गोव्यापर्यंत वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी बनवला जात आहे. या रस्त्यावरून चालण्यासाठी भाविकांना प्रति किलोमीटर १० रुपये टोल मोजावा लागणार आहे,’’ अशा शब्दात त्यांनी सरकारला ठणकावले..‘शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने शनिवारी (ता.१८) आयोजित ‘सद्बुद्धी दिंडी’ आणि मेळाव्यात ते बोलत होते. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी विठ्ठलचरणी साकडे घालण्याकरिता इसबावी ते संत नामदेव पायरीपर्यंत मोठा पाऊस सुरू असतानाही दिंडी काढण्यात आली. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, आमदार अमित देशमुख, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, माजी मंत्री महादेव जानकर, आमदार अभिजित पाटील, आमदार कैलास पाटील, संघर्ष समितीचे गिरीश फोंडे यांच्यासह हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. आमदार जयंत पाटील म्हणाले, की हा मार्ग सरकारने तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा जनतेच्या असंतोषातून या सरकारचा ‘शक्तिपात’ झाल्याशिवाय राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.