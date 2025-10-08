सोलापूर

धक्कादायक! ‘एमबीबीएस’च्या तरुणीने जीवन संपवले; घरात घेतला गळफास, साेलापुरात खळबळ, माेबाईल पाेलिसांच्या ताब्यात..

Tragedy in Solapur: सोलापुरात बदली झाल्यावर ते आयएमएस शाळेसमोर रहायला होते. त्यांची मोठी मुलगी पुण्यात मेडिकल शिक्षण घेत आहेत. लहान मुली, पत्नी आणि सुरेश मैलापुरे हे सोलापुरात रहायला होते. मंगळवारी (ता. ७) ते नेहमीप्रमाणे कामावर गेले होते. घरात पत्नी व मुलगी दोघी होत्या.
Solapur police begin investigation after an MBBS student was found hanging at home; mobile phone seized for forensic examination.

सोलापूर: जुळे सोलापुरातील आयएमएस शाळेसमोरील राहत्या घरात मंगळवारी (ता. ७) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास एका तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची बाब समोर आली. ती तरुणी सोलापुरातील डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (एमबीबीएस) तिसऱ्या वर्षात शिकत होती. साक्षी सुरेश मैलापुरे (वय २५) असे मृत तरुणीचे नाव आहे.

