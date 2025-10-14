Solapur Crime: 'सोलापुरात एमडी ड्रग्ज पुरविणारा कोठडीत'; मुंबईतून तर कधी, सोलापुरात येऊन पुरवायचा ड्रग्ज..

सोलापूर : शहरातील मोहसीन इस्माईल शेखसह इतरांना एमडी ड्रग्ज पुरविणाऱ्या तरुणाला सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. न्यायालयाने त्याला उद्यापर्यंत (मंगळवारी) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. त्याचा मोबाईलही जप्त केला आहे. फिरोज ऊर्फ मस्तान रसूल शेख (रा. परंडा, जि. धाराशिव) असे त्या तरुणाचे नाव आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सोलापूर शहर व शहराजवळील गावांमध्ये काही तरुण एमडी ड्रग्जचा पुरवठा करीत होते. ६ ऑगस्ट रोजी ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पाकणी फाट्याजवळ चौघांना पकडले होते. तत्पूर्वी, ‘सकाळ’मध्ये एमडी ड्रग्जसंदर्भात वृत्त प्रकाशित झाल्यावर अवैध व्यावसायिक सावध झाले होते. त्यांनी पुरवठा बंद केला होता..पण, काही दिवसांनी पोलिसांचा अंदाज घेऊन त्या तरुणांनी पुन्हा त्याचा पुरवठा सुरू केला होता. त्यावेळी ग्रामीण पोलिसांनी कलबुर्गी व सोलापूर शहरातील चौघांना जेरबंद केले होते. या गुन्ह्याच्या तपासाअंती शहरातील आणखी चौघे अडकले. काहींना जामीन मिळाला, पण ग्रामीण पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास सुरूच ठेवला. सोलापुरातील तरुणांना एमडी ड्रग्ज पुरवठा करणारा कोण, याचा शोध पोलिस घेत होते. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अशातच परंडा पोलिसांनी फिरोज ऊर्फ मस्तानला पकडले होते. त्याची माहिती सोलापूर ग्रामीण पोलिसांना दिली. पोलिसांनी त्याला अटक करून सोलापुरात आणले. न्यायालयाने त्याला १४ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. त्याला मंगळवारी (ता. १४) पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.