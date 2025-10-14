सोलापूर

Solapur Crime: 'सोलापुरात एमडी ड्रग्ज पुरविणारा कोठडीत'; मुंबईतून तर कधी, सोलापुरात येऊन पुरवायचा ड्रग्ज..

Solapur Drug Bust: काही दिवसांनी पोलिसांचा अंदाज घेऊन त्या तरुणांनी पुन्हा त्याचा पुरवठा सुरू केला होता. त्यावेळी ग्रामीण पोलिसांनी कलबुर्गी व सोलापूर शहरातील चौघांना जेरबंद केले होते. या गुन्ह्याच्या तपासाअंती शहरातील आणखी चौघे अडकले. काहींना जामीन मिळाला, पण ग्रामीण पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास सुरूच ठेवला.
सोलापूर : शहरातील मोहसीन इस्माईल शेखसह इतरांना एमडी ड्रग्ज पुरविणाऱ्या तरुणाला सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. न्यायालयाने त्याला उद्यापर्यंत (मंगळवारी) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. त्याचा मोबाईलही जप्त केला आहे. फिरोज ऊर्फ मस्तान रसूल शेख (रा. परंडा, जि. धाराशिव) असे त्या तरुणाचे नाव आहे.

Solapur

