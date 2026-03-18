Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध, पाेलिसांशी वादावादी!

-दयानंद कुंभारसोलापूर(वडाळा): बीबीदारफळ (ता. उत्तर सोलापूर ) येथे बुधवार दिनांक 18 रोजी मध्यरात्री मुख्य चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळा अज्ञात व्यक्तींनी विराजमान केला. सकाळी पुतळा पाहताच अनेक त्यांना आश्चर्य वाटले. त्यामुळे स्थानिक पोलीस पाटील शहाजी पाटील यांनी सोलापूर तालुका पोलीस ठाण्याला खबर दिली. .पोलिसांनी तातडीने दखल घेत बीबीदारफळ येथे सकाळीच ठिय्या मारला. यावेळी नेमका पुतळा कोणी? कधी?केव्हा? बसवला याची माहिती घेतली. परवानगी न घेता छत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा उभा केला. यामुळे प्रशासनाने यावेळी माहिती घेतली. यावेळी बीबी दारफळ येथे पोलीस अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम यांनी गावकऱ्यांना संवाद साधताना म्हणाले की "छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यास विरोध नाही परंतु आपण जो कोणी बेकायदेशीररित्या हा प्रकार केला आहे..त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. त्यामुळे आम्हाला कायदेशीर कारवाई ही करावीच लागणार आहे. यावेळी पुतळा बसविण्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता होईपर्यंत इतर ठिकाणी सुरक्षित ठेवण्यात यावा तसेच हा पुतळा अथवा झाकून ठेवण्यात यावा" अशी भूमिका सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम यांनी मांडली..मात्र यास बीबीदारफळ गावकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला. अज्ञातांनी हा पुतळा बसविला असला तरी छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे, देशाचे आराध्य दैवत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आमचे प्रेरणास्थान आहे. पुतळा बसवताना चुकीचा मार्ग अवलंबला असला तरी आम्ही पुतळा बसविणाऱ्या अज्ञातांचे समर्थन करीत आहोत.असे गावकऱ्यांनी एकमुखाने सांगितले. यावेळी शेकडो ग्रामस्थांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करीत परिसर दणाणून सोडला. पोलिसांनी यावेळी गावकऱ्यांना शांततेचे आवाहन केले आहे.अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम हे करीत आहेत..तसेच भविष्यात या पुतळ्यासंदर्भात ज्या काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता असेल ती ग्रामस्थ म्हणून आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. छत्रपतींच्या पुतळ्याचे पवित्र राखण्याची ग्वाही गावकऱ्यांनी दिली. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम,पोलीस कॉन्स्टेबल पवन महिंद्रकर,अनंत चमके , एस.सी.मिस्त्री उपस्थित होते.परवानगी न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा अज्ञात यांनी उभा केला यावेळी ग्रामस्थांचे संवाद साधताना संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष सोमनाथ राऊत,पत्रकार अरुण बारस्कर यांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली.