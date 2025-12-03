Mohol Municipal Election: 'मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी 71.72 टक्के मतदान'; उमेदवारांची धाकधूक वाढली

-राजकुमार शहामोहोळ : संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी अत्यंत चुरशीने मतदान पार पडले. किरकोळ प्रकार वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. एकूण 24 हजार 413 मतदारा पैकी 17 हजार 509 एवढ्या मतदारांनी मतदान केले, त्याची टक्केवारी 71.72 टक्के एवढी आहे. दरम्यान दरम्यान बुधवार ता 3 रोजी होणारी मतमोजणी न्यायालयाच्या निर्णया मुळे ता 21 डिसेंबर रोजी होणार असल्याने अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. तर उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. .माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .सकाळी साडेसात वाजता मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. सकाळ पासून मतदानाला रांगा लागल्या होत्या. मात्र मंगळवारी विवाह तिथी असल्याने दुपार पर्यंत मतदान प्रक्रिया रोडावली होती. मात्र दुपार नंतर पुन्हा मतदाना साठी रांगा लागल्या. मतदानासाठी मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्याचे जाणवले. .शहरातील मुख्य रस्त्यावरील बहुतांश दुकाने बंद होती. पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी मोहोळ शहरातील देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय व आदर्श चौकातील मतदान केंद्राला भेटी देऊन मतदान प्रक्रियेची माहिती घेतली..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.दरम्यान मतदान प्रक्रिया सुरू असताना प्रभाग क्र 2 व 4 या ठिकाणच्या ईव्हीएम मशीन बंद पडल्या. तेथील मतदान प्रक्रिया थांबली होती, मात्र प्रशासनाने तातडीने हालचाल करून त्या ठिकाणची मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत केली. संवेदनशील मतदान केंद्रावर पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे व त्यांचे सहकारी अधिकारी लक्ष ठेवून होते. दरम्यान मतदान केंद्रावर अपंगासाठी असलेल्या व्हील चेअरचा तुटवडा जाणवला. त्यामुळे अपंगांना व पक्षघात झालेल्या रुग्णांना नातेवाईकाच्या आधाराने मतदान करावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.