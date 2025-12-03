सोलापूर

Mohol Municipal Election: 'मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी 71.72 टक्के मतदान'; उमेदवारांची धाकधूक वाढली

Mohol municipal polls: उच्च मतदानामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. कोणता प्रभाग कोणत्या दिशेने झुकला आहे, याबाबत अंदाज बांधण्यात सर्वजण गुंग झाले आहेत. काही उमेदवारांनी उच्च मतदानाचे वातावरण आपल्यासाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले, तर काहींनी मतदारांनी बदलाच्या अपेक्षेने मतदान केल्याचे दावा केला.
Mohol Civic Election Sees 71.72% Turnout; Candidates Brace for Tight Results

Mohol Civic Election Sees 71.72% Turnout; Candidates Brace for Tight Results

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ : संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी अत्यंत चुरशीने मतदान पार पडले. किरकोळ प्रकार वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. एकूण 24 हजार 413 मतदारा पैकी 17 हजार 509 एवढ्या मतदारांनी मतदान केले, त्याची टक्केवारी 71.72 टक्के एवढी आहे. दरम्यान दरम्यान बुधवार ता 3 रोजी होणारी मतमोजणी न्यायालयाच्या निर्णया मुळे ता 21 डिसेंबर रोजी होणार असल्याने अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. तर उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.

Loading content, please wait...
mohol
Voting
district
Municipal election
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com