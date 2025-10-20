सोलापूर

Mohol News: 'दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलिसांची चेन स्नॅचिंग चोरा विरोधात मोहीम तीव्र'; बाजारपेठेत महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस गस्त वाढविली

Enhanced Security in Mohol: बाजार पेठेत खरेदी साठी आलेल्या ग्राहकांना मनमोकळे पणाने खरेदी करता यावी, त्यांची चोरी होऊ नये यासाठी पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी बाजार पेठेत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नरखेड व शेटफळ या ठिकाणी गणवेशधारी व साध्या वेशातील पोलिसांची गस्त सुरू केली.
Police Crack Down on Chain Snatchers in Mohol as Festive Season Begins

Police Crack Down on Chain Snatchers in Mohol as Festive Season Begins

Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ : दिपवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळच्या बाजार पेठेत विविध वस्तू खरेदी साठी गर्दी वाढू लागली आहे. खरेदी साठी ग्रामीण भागातील कुटुंबे मोहोळ शहरात येतात. बाजार पेठेत खरेदी साठी आलेल्या ग्राहकांना मनमोकळे पणाने खरेदी करता यावी, त्यांची चोरी होऊ नये यासाठी पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी बाजार पेठेत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नरखेड व शेटफळ या ठिकाणी गणवेशधारी व साध्या वेशातील पोलिसांची गस्त सुरू केली असून, महिलांच्या गळ्यातील चेन स्नॅचिंग चोरा विरोधात मोहीम तीव्र केली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
police
crime
mohol
district
Women Safety Project
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com