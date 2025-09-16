Solapur Crime: 'पोलिस महिलेचा विनयभंग; पाच तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल', भरधाव कारची चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आयशर टेम्पोला धडक

सोलापूर: होटगी रोडवरून सातरस्त्याकडे जाणाऱ्या भरधाव कारची चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आयशर टेम्पोला धडक झाली. त्यात ईदगाह मैदानाजवळील नाल्यात कार उलटली. त्यावेळी मदतीसाठी आलेल्या महिला वाहतूक पोलिस अंमलदाराचा विनयभंग करून शासकीय कामांत अडथळा आणला. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..रविवारी (ता. १४) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास साखरपेठ परिसरातील २० ते २१ वर्षीय पाच तरुण कारमधून सात रस्त्याकडे येत होते. त्यावेळी ड्यूटी संपवून घराकडे निघालेल्या महिला वाहतूक पोलिस अंमलदारास त्यांनी पाहिले. कारचालकाला वाटले की त्या आपला पाठलाग करत आहेत. त्यामुळे त्याने कारचा वेग आणखी वाढवला. त्यावेळी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार टेम्पोला धडकून नाल्यात पडली. त्याठिकाणी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. .महिला वाहतूक अंमलदारही त्या ठिकाणी थांबल्या. डायल ११२ वर कॉल करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. दरम्यान, उलटलेल्या कारमधून बाहेर आलेल्या तरुणांसह पाच जणांनी महिला पोलिस अंमलदारांशी हुज्जत घालून शिवीगाळ केली. त्यांनी धक्काबुक्कीही करत शासकीय कामात अडथळा आणला, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. .या प्रकरणी अबूसुफियान वसीम कल्याण (वय २१), अल्तमश कदीर कुरेशी (वय २१), अनस सादिक मडकी (वय २१), इमाम गौसपाशा बागवान (वय २०) आणि अब्दुल्लाह आरीफ बागवान (वय २०) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राजगुरू तपास करीत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून उद्या (मंगळवारी) न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.