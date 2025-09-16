सोलापूर

Solapur Crime: 'पोलिस महिलेचा विनयभंग; पाच तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल', भरधाव कारची चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आयशर टेम्पोला धडक

Woman Police Harassed: रविवारी (ता. १४) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास साखरपेठ परिसरातील २० ते २१ वर्षीय पाच तरुण कारमधून सात रस्त्याकडे येत होते. त्यावेळी ड्यूटी संपवून घराकडे निघालेल्या महिला वाहतूक पोलिस अंमलदारास त्यांनी पाहिले. कारचालकाला वाटले की त्या आपला पाठलाग करत आहेत.
Solapur Crime

Solapur Crime

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: होटगी रोडवरून सातरस्त्याकडे जाणाऱ्या भरधाव कारची चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आयशर टेम्पोला धडक झाली. त्यात ईदगाह मैदानाजवळील नाल्यात कार उलटली. त्यावेळी मदतीसाठी आलेल्या महिला वाहतूक पोलिस अंमलदाराचा विनयभंग करून शासकीय कामांत अडथळा आणला. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
FIR
police case
district
youths
Molestation
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com