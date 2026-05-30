Solapur: दमदार पावसानंतरच पेरणी करा; कृषी विभागाचा सल्ला; सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात मेघगर्जना, वादळी वाऱ्याचा अंदाज

सोलापूर: उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी आणि पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात पुढील काही हवामान दिवसांत मॉन्सूनपूर्व पावसाची शक्यता विभागाने वर्तवली असली, तरी शेतकऱ्यांनी अपुऱ्या पावसावर पेरणीची घाई करू नये, असा इशारा कृषितज्ज्ञांनी दिला आहे. शेतात पुरेशी ओल निर्माण झाल्यानंतरच पेरणी करावी, अन्यथा दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते..यंदा नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची प्रगती वेगाने सुरू असली, तरी केरळमध्ये मॉन्सून लांबल्याने महाराष्ट्रातील प्रवेश घोडा उशिरा होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. तरीही जून महिन्यात राज्यात सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे..मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यातील तापमानात घट होऊन उष्णतेच्या लाटेपासून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यासह अनेक भागांत तापमानाचा पारा वाढल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते. गेल्या शनिवारी (ता. २३) झालेल्या अवकाळी पावसानंतर तापमान काही अंशी कमी झाले. मात्र, वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वतः सह पशुधनाचीही काळजी घ्यावी..दरम्यान, पावसाच्या शक्यतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले, तरी कृषी विभागाने पेरणीबाबत सावध भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला आहे. शेतात पुरेशी ओल निर्माण होण्यासाठी किमान ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस होणे आवश्यक असल्याचे तण्यांनी स्पष्ट केले आहे. अपुऱ्या पावसावर पेरणी केल्यास दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..मॉन्सूनपूर्व पाऊस वादळी असण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतात काम करताना विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विजांचा कडकडाट सुरू असताना झाडाखाली उभे राहणे टाळावे तसेच पाळीव जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे..शेतक-यांनी ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस पडून पुरेशी ओल झात्याशिवाय पेरणी करू नये. अपुऱ्या पावसावर पेरणी केल्यास दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होऊ शकते. - शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजीकिमान ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नयेशेतात पुरेशी ओल आहे का, याची खात्री करावीवादळी वाऱ्यामुळे शेतातील साहित्य सुरक्षित ठेवावेविजांचा कडकडाट सुरू असताना शेतात थांबणे टाळावेजनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत.