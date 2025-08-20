सोलापूर

Solapur Rain Update: मुंबईत मुसळधार! ‘वंदे भारत’ रद्द, ‘सिद्धेश्वर’ मुंबईऐवजी पुण्यातून; रेल्वेगाड्या उशिरा सुटल्याने प्रवासी त्रस्त

Mumbai Rains Disrupt Railways: मंगळवारी मुंबईकडे जाणारी उद्यान एक्स्प्रेस मुंबईपर्यंत पोचू शकली नाही. ही गाडी पुण्यातच उभी करावी लागली. याच गाडीचा रेक मुंबईहून सिद्धेश्वर एक्स्प्रेससाठी वापरला जात असल्यामुळे मंगळवारी सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसही मुंबईऐवजी पुण्यातूनच सुटली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वंदे भारत एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली, तर सिद्धेश्वर एक्स्प्रेस मुंबईहून सुटण्याऐवजी पुण्यातून सोडण्यात आली. मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे अनेक गाड्या उशिरा सुटल्यामुळे सोलापूरलाही उशिराने पोचत आहेत. यामुळे रेल्वे प्रवासी प्रचंड त्रस्त आहेत.

