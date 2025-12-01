Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गाला पुन्हा गती'; १८ डिसेंबरला होणार सोलापूर जिल्ह्याची पर्यावरणीय सुनावणी..

सोलापूर : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गास मराठवाड्यासह राज्यभर शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार पर्यावरणीय अहवाल तयार करत आहे. त्यासाठी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सोलापूर, हिंगोली, धाराशिव जिल्ह्यांत पर्यावरणीय सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात १८ डिसेंबरला पर्यावरणीय जनसुनावणी होणार आहे..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने मराठवाड्यासह सोलापूरची जनसुनावणीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात मात्र पर्यावरणीय सुनावणीची तारीख दिलेली नाही. या दोन ठिकाणी विरोध जास्त आहे. यामुळे इतर ठिकाणच्या सुनावणीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्गास बाधित शेतकऱ्यांचा सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातही तीव्र विरोध होत आहे. धामणगाव खुटेवाडी शेळगावसह अनेक ठिकाणी महामार्गासाठीच्या आवश्यक जमिनीच्या मोजणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांना बाधित शेतकऱ्यांनी मोजणी न करताच परत पाठवले. तरीही विरोध डावलून महामार्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत..या तारखेला जनसुनावणीसोलापूर जिल्ह्यात १८ डिसेंबर, हिंगोली १९ आणि धाराशिवला २३ डिसेंबरला पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन जनसुनावणी होणार आहे. ही जनसुनावणी केंद्र सरकारच्या २००६ च्या पर्यावरणीय अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार घेतली जाणार आहे..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.१२ पैकी मोजक्या जिल्ह्यातील जनसुनावणी तारखा जाहीर करणे हा शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव आहे. सरकारमध्ये धमक असेल तर एकदाच सर्व जिल्ह्याच्या जनसुनावण्या जाहीर केल्या असत्या. केवळ जिथे कुमकवत लढा आहे तिथे जाहीर केल्या नसत्या.- दिगंबर कांबळे, राज्य अध्यक्ष, शक्तिपीठ बाधित शेतकरी संघर्ष समिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.