सोलापूर

Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गाला पुन्हा गती'; १८ डिसेंबरला होणार सोलापूर जिल्ह्याची पर्यावरणीय सुनावणी..

Nagpur Goa Corridor: नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला पुन्हा गती मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. यासंदर्भात १८ डिसेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्याची पर्यावरणीय सुनावणी होणार असून या सुनावणीला स्थानिक नागरिक, पर्यावरण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.
“Shaktipeeth Highway project reactivated; Solapur’s key environmental hearing set for December 18.”

“Shaktipeeth Highway project reactivated; Solapur’s key environmental hearing set for December 18.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गास मराठवाड्यासह राज्यभर शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार पर्यावरणीय अहवाल तयार करत आहे. त्यासाठी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सोलापूर, हिंगोली, धाराशिव जिल्ह्यांत पर्यावरणीय सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात १८ डिसेंबरला पर्यावरणीय जनसुनावणी होणार आहे.

Loading content, please wait...
Goa
Nagpur
district
Asian highway
Solapur
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com