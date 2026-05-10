Nagpur Goa Shaktipeeth Highway: नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा व्हायरल; नेमका कसा असणार रूट?

सोलापूर : नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ मार्गाच्या नवीन रूटप्रमाणे निघणारी अधिसूचना ५ मे रोजीच व्हायरल झालेली आहे. राजपत्रात प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच ही अधिसूचना बाहेर आली असून नवीन आराखड्यात नीरा नरसिंहपूर व शिखर शिंगणापूर ही देवस्थाने मार्गालगत आली आहेत. नव्या मार्गात वैराग, माण खटाव या दुष्काळी पट्ट्याचा समावेश आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .या नव्या बदलामुळे आता सोलापूर व पुणे जिल्ह्याच्या सीमेवरील नीरा नरसिंहपूर आणि सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर ही महत्त्वाची देवस्थाने या महामार्गाच्या नकाशावर आली आहेत. माण खटाव या दुष्काळी पट्ट्यासाठी हा महामार्ग संजीवनी ठरणार, की या परिसरातील लांडग्यांच्या अधिवासाला नख लावणारे ठरणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे..देवस्थानांना मिळणार कनेक्टिव्हिटीनव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग नीरा नरसिंहपूर येथील नृसिंह मंदिर व शिखर शिंगणापूरच्या शंभू महादेव या देवस्थानला जाणे अधिक सुलभ होणार आहे. याबरोबरच कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची भवानी, पंढरपूरचे श्री विठ्ठल या देवस्थानच्या धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .या देवस्थान परिसरात भाविकांची संख्या वाढल्यास लॉजिंग, बोर्डिंग, गाइड्स आणि स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.