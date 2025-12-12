सोलापूर

Solapur Fraud: साेलापुरातील धक्कादायक प्रकार! ‘नीट’मध्ये गुण वाढवतो म्हणून १.१० कोटींची फसवणूक; दागिने मोडले अन्..

Solapur NEET Marks increase Scam: ‘नीट’मध्ये गुण वाढविण्याचे आमिष; सोलापुरात १.१० कोटींची फसवणूक, आरोपी फरार
Solapur police investigating a ₹1.10 crore NEET fraud case involving false promises of increasing exam scores.

Solapur police investigating a ₹1.10 crore NEET fraud case involving false promises of increasing exam scores.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : मुलगा बारावी उत्तीर्ण झाल्यावर तो ‘नीट’ची तयारी करीत होता. त्यातून अरविंद गोविंद चंडक (रा. साई सत्यम रेसिडेन्सी, भवानी पेठ) या संशयित आरोपीने परीक्षेत गुण वाढवून देण्याचे आमिष दाखविले. त्याच्यावर विश्वास ठेवून मेहदीअली इकराम सय्यद (रा. टिळक नगर, मजरेवाडी) यांनी चंडक यास एक कोटी १० लाख रुपये दिले. पण, त्याने ना परीक्षेत गुण वाढविले ना पैसे परत दिले. या प्रकरणी सदर बाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
scam
police case
district
NEET
Fraud Crime
Solapur
Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com