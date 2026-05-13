NEET Re Exam: साेलापूर जिल्ह्यातील ५५०० विद्यार्थ्यांना पुन्हा द्यावी लागेल ‘नीट’; परीक्षार्थींची कही खुशी, कही गम, जूनअखेर पुन्हा पेपर होण्याची शक्यता!

सोलापूर : वैद्यकीय प्रवेशासाठी ३ मे रोजी 'नीट' दिलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील ५ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा 'नीट' द्यावी लागणार आहे. पेपर लीक झाल्याने देशभरातील परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय एनटीएने (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) घेतला आहे. या निर्णयामुळे ९ दिवसांपूर्वीच परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये 'कही खुशी कही गम'चे वातावरण आहे. क्लासेसची माहिती घेण्याचे आदेश....नाशिक शहरातून पेपर लीक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. आरोपींकडून राज्यातील इतर कोणत्या शहरात पेपर लीक केले आहेत, याची माहिती घेण्याचे गोपनीय आदेश प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत. जिल्ह्यात किती खासगी कोचिंग क्लासेस आहेत, नाशिक येथून अटक केलेला आरोपी कोचिंग क्लासेसच्या संपर्कात आला होता, याचीही माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित पोलिस यंत्रणेकडून माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा देणारे विद्यार्थी दोन ते तीन वर्षे तयारी करतात, पण चिटिंग (चोरी) करून अनेक विद्यार्थी अधिक गुण घेतात. हा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ज्यांनी ३ मे रोजी पेपर दिला आहे, ज्यांचा स्कोर ६०० हून अधिक आहे, त्यांना आता पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. जी मुले रिपीटर होती, त्यांचे कष्ट वाया जाणार आहेत. येत्या काळात एनटीएने नीट पेपर लीक होणार नाहीत याबाबत कठोर पाऊल उचलावीत.- प्रा. अभिषेक सिन्हा, बाकलीवाल कोचिंग क्लासेस..मी पहिल्यांदाच नीटचे पेपर दिला होता. मला पेपर खूप सोपा गेला होता. उत्तरसूचीवरून ६०० पेक्षा अधिक गुण मिळण्याची शक्यता होती. जर पेपर लीक झाला नसता तर मला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळाला असता पण पेपर फुटीमुळे मेरिट पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे एनटीएने जो निर्णय घेतला आहे, तो योग्यच आहे. जी मुले अभ्यास केले आहेत, त्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे.- समर्थ माने, विद्यार्थी..मी दुसऱ्या वेळी नीट परीक्षा दिली आहे. मागील वर्षी मला ५०२ गुण मिळाले होते, यंदाही मी नीट पेपर दिला असून माझा स्कोर ६२० ते ६३० पर्यंत होता. पण पेपर लीक झाल्याने मेरिटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मी अभ्यास केला असल्याने मला एकाच वर्षात दोन संधी मिळणार आहे. ही सकारात्मक बाजू आहे. पण पेपर लीक होणे हा अभ्यास करणाऱ्या मुलांवरील अन्याय आहे. याबाबत एनटीने कठोर भूमिका घ्यावी असे वाटते.- श्रीमाल्या कैरमकोंडा, विद्यार्थीनी.