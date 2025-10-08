Solapur Fraud:'कार स्वस्तात देतो म्हणत ३० लाखांची फसवणूक'; सातजणांना गंडा; इंदूरच्या दोन तोतया लिलाव अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा

सोलापूर : ‘महिंद्रा फायनान्सचे लिलाव अधिकारी म्हणून आम्ही काम पाहातो’ असे सांगून इंदूरच्या दोन तरुणांनी समोरील व्यक्तींचा विश्वास संपादन केला. फायनान्सने ओढून आणलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या गाड्यांचे फोटो दाखवून त्या स्वस्तात मिळतील, असे आमिष त्या तोतया लिलाव अधिकाऱ्यांनी दाखविले. त्यातून दोघांनी सातजणांना तब्बल ३० लाख ३९ हजार ९९९ रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .फेब्रुवारी ते जून २०२५ या पाच महिन्यांत निलेश्वर मनोजकुमार शोधे (रा. इंदूर, मध्यप्रदेश) व विजय प्रताप राशंकर (रा. महुगाव, इंदूर) या दोघांनी सोलापूर शहरातील गॅरेज चालक व त्यांच्या ओळखीतील सातजणांना स्वस्तात कार देण्याचे आमिष दाखविले. त्यांनी दाखविलेल्या गाड्यांच्या फोटोवर विश्वास ठेवून त्या सर्वांनी पैसेही ॲडव्हॉन्स दिले..त्यात गॅरेजमध्ये मॅकेनिक असलेल्या सोमनाथ अशोक तडवळकर याने दोन लाख रुपये, त्या गॅरेजमध्ये वॉशिंगचे काम करणाऱ्या शिवाजी सदगर याने तीन लाख रुपये, गॅरेजशेजारील मन्नान इब्राहिम इनामदार याने दीड लाख रुपये दिले. गॅरेज शेजारील चिकन विक्रेता युसूफ गुलाब पठाण याने सव्वादोन लाख रुपये, दुचाकी दुरुस्ती करणारा इक्बाल पटेल यानेही दुचाकीसाठी २० हजार रुपये दिले. फिर्यादी आयुब अब्दुल शेख यांच्या मित्राने श्रीकांत मुंढे यांनीही चार लाख रुपये दिले. तर फिर्यादीकडून महागडा मोबाईल घेतला, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक पाटील तपास करीत आहेत..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.ड्रीम कारसाठी फसले गॅरेज चालक, चिकन विक्रेताफिर्यादी आयुब शेख यांच्या ओळखीतून त्यांचे गॅरेजमधील मित्र, टू व्हिलर दुरुस्ती करणारा मॅकेनिक, गॅरेजशेजारील चिकन विक्रेता, या सर्वांनी स्वप्नातील कार स्वस्तात मिळेल म्हणून पैसे समोरील व्यक्तींना पाठवले. मात्र, त्या दोन संशयितांनी ना कारगाड्या दिल्या ना पैसे परत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.