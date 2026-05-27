Mangalvedha News: मंगळवेढा हादरले! 25 वर्षीय रिलस्टार तरुणीचा गळफास घेऊन मृत्यू, ब्रह्मपुरीतील हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात तरुणीचा मृतदेह

मंगळवेढा: अज्ञात कारणावरून हॉटेल ग्रामपंचायतच्या स्वयंपाक घरातील पत्र्याच्या लोखंडी अंगलला दोरीच्या साहाय्याने रिलस्टार रोहिणी निलेश पाराध्ये वय 25 हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे घडली. या प्रकरणाची खबर पती निलेश पारदे यांनी पोलिसात दिले असून काल दुपारी 2.30 च्या सुमारास घटना घडली. रिलस्टारच्या आत्महत्येने खळबळ उडाली. .गेल्या काही वर्षभरापासून रोहिणी पाराध्ये व निलेश पाराध्ये हे पतीपत्नी हे विविध सामाजिक घटना व खाद्यपदार्थावर आधारीत रीलच्या माध्यमातून सोशलमीडियामध्ये लोकप्रिय ठरले. त्यांच्या या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन त्यांनी रत्नागिरी-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर खवैय्यासाठी ब्रह्मपुरी येथे हॉटेल ग्रामपंचायत हा व्यवसाय सुरू केला. .या व्यवसायात ते स्थिर होऊन आणखी नवीन शाखा प्रास्ताविक असताना अचानक पत्नी रोहिणी पाराध्ये हिने अचानक गळफास घेतला.पती निलेशने उपचारासाठी मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता डाॅक्टरानी मृत घोषीत केले.