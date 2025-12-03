Solapur Crime:

Solapur Crime:

सोलापूर

Solapur Crime: 'विकलेले प्लॉट चौघांनी मिळून पुन्हा परस्पर दुसऱ्याला विकले'; महिलेची फसवणूक, पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल..

plot fraud: ही माहिती समजताच महिलेच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तिने तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. चौघांनी संगनमताने खोटे कागदपत्र तयार करून प्लॉटची पुनर्विक्री केल्याचा आरोप तिने तक्रारीत नमूद केला.
सोलापूर: येथील विनायक नगर व कल्पना नगरातील खुले प्लॉट चौघांनी मिळून विकले. त्यापोटी चार लाख ३० हजार रुपये घेतले. तरीपण, चौघांनी मिळून मूळ मालकाच्या संमतीशिवाय प्लॉट परस्पर दुसऱ्याला विकून फसवणूक केली, अशी फिर्याद श्रीदेवी आप्पाशा मायनाळे (रा. आशीर्वाद नगर, मजरेवाडी) यांनी एमआयडीसी पोलिसांत दिली. त्यावरून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

