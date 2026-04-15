Solapur Politics: सोलापूर, माढ्याची शिवसेना कार्यकारिणी बरखास्त; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उचलली कठोर पाऊले, जिल्ह्यात उडाली खळबळ!

सोलापूर: जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या राजकारणाबाबत पक्षाचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. माढा आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेची संपूर्ण कार्यकारिणी तडकाफडकी बरखास्त केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या थेट कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शिवसेना नेते व पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आढावा बैठकीनंतर इतका मोठा निर्णय घेणार असल्याची कल्पना एकाही पदाधिकाऱ्यास नव्हती. नवीन पदाधिकारी नियुक्तीसाठी मतदारसंघनिहाय मुलाखती घेण्यात येणार आहेत, त्यानंतरच नवीन पदाधिकारी निवड करण्यात येणार आहेत..कार्यकारिणी बरखास्त झाल्यामुळे आता सोलापूर शिवसेनेचे नेतृत्व कोणाकडे जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सोलापूरसाठी नव्या दमाची आणि विश्वासार्ह नेत्यांची नवी कार्यकारिणी जाहीर करणार आहेत. जिल्ह्यातील मरगळ झटकण्यासाठी आणि विखुरलेल्या शिवसैनिकांना पुन्हा एकत्र आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. या मोठ्या निर्णयामुळे आता सोलापूरच्या राजकारणात नवे समीकरण पाहायला मिळणार आहे..आढावा बैठकीतच आला अंदाजसोलापूर जिल्ह्यात काही काळापासून पक्ष संघटनेत अंतर्गत गटबाजी आणि विस्कळीतपणा वाढल्याच्या तक्रारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी व मतदारसंघातील केलेले काम पाहता कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज पदाधिकाऱ्यांना होता. पण इतक्या तडकाफडकी कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येईल, असे एकाही पदाधिकाऱ्यांना वाटले नाही. संपर्कप्रमुखांकडूनच पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात येणार असल्याचे खासदार शिंदे यांनी बैठकीतच सांगितले होते..पत्रातील ठळक बाबीसर्व पदे रद्द : जिल्हाप्रमुखांपासून ते तालुका स्तरावरील महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची पदे आता रद्द झाली आहेत.नव्याने बांधणी : पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी नव्या जोमाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी ही ''ओव्हरहॉलिंग'' केली जात आहे.शिस्तीचा बडगा : पक्षात गटबाजी करणाऱ्यांना हा मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला स्पष्ट इशारा मानला जात आहे..सोलापूर आणि माढा या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील कार्यकारिणी बरखास्तीबाबत कल्पना नव्हती. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून नियुक्ती होणार आहेत. आढावा बैठकीत याची कल्पना होती. यापुढे जो चांगले काम करतील त्यांनाच पदे मिळतील, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.- सचिन चव्हाण, माजी शहरप्रमुख.माझ्यासाठी शिवसैनिक हेच पद सर्वोच्च आहे. जिल्हाप्रमुख पदावर असतानाही मोठे पद शिवसैनिक म्हणूनच कार्य केले. मुख्य कार्यालयीन आदेशानुसार संघटना वाढीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. माढा व सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विंगची कार्यकारिणी बरखास्त झाली आहे. नवीन कार्यकारिणी कधी जाहीर होईल याबाबत अद्याप बैठक ठरली नाही. परंतु येत्या आठवड्यात नवीन कार्यकारिणी जाहीर होईल असे वाटते.- अमर पाटील, माजी जिल्हाप्रमुख