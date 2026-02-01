Solapur News: रखडलेल्या बसवेश्वर पुतळ्यासाठी २४ संघटना एकवटल्या; भरघोस निधी असतानाही प्रत्यक्ष काम न झाल्याने कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह!

सोलापूर : कोंतम चौक येथील महात्मा बसवेश्वर पुतळा सुशोभीकरण चार वर्षांपासून रखडलेले आहे. सुशोभिकरणासाठी अश्वारूढ पुतळा काढून ठेवला. बसवजयंती जवळ येत आहे तरी काम संथ गतीनेच सुरू आहे. या विरोधात लिंगायत समाजातील २४ संघटना शनिवारी एकवटल्या आणि एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. पुतळा उभारणीसाठी भरघोस निधी उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष काम न झाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..मजुरांचे पाणावलेे डोळे! शिक्षकामुळे आगीपासून बचावले मजुरांचे संसार; उंडाळेच्या सुहास पाटील यांचे प्रसंगावधान, झोपडी जळून खाक...आंदोलनात २४ संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लिंगायत समाजातील नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी श्रीशैल बनशेट्टी आणि मनीष काळजे यांनी महापालिका प्रशासनाचे वाभाडे काढले. सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही पुतळ्याचे काम चार वर्षे रखडणे ही गंभीर बाब आहे. यामागील कारणांचा खुलासा व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाकडून वेळोवेळी आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस प्रगती होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही निवेदन पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..चन्नवीर चिट्टे, सुदीप चाकोते आणि अमित रोडगे यांनी महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त करत पुतळा उभारणीचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. २६ मार्चपर्यंत कामाला गती न मिळाल्यास महापालिका आयुक्तांना जाब विचारू असा इशारा देण्यात आला. हिंगमिरे यांनी शहरातील लिंगायत समाजाने एकत्र येत प्रशासनाकडे लोकशाही मार्गाने ठोस पाठपुरावा करावा, असे आवाहन केले. पुतळा उभारणीसाठी १५ एप्रिलपर्यंत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करून काम पूर्ण करण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. सूत्रसंचालन राजशेखर बुरकुले यांनी केले, तर आभार वीरेंद्र हिंगमिरे यांनी मानले..महात्मा बसवेश्वर यांच्या पुतळ्यासाठी आंदोलन करावे लागते, हे महापालिकेच्या अनास्थेचे वेदनादायी उदाहरण आहे. अनेक महिने जागा रिकामी राहणे दुर्दैवी आहे. नगर अभियंत्यांनी दिलेले आश्वासन वेळेत पूर्ण करावे.- डॉ. शिवरत्न शेटे, शिवव्याख्याते.Solapur politics: साेलापुरात तीन माजी आमदारांचे पुत्र आखाड्यात; आमदारांच्या पत्नींचाही समावेश, पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात!.लाक्षणिक उपोषणात सहभागी बसवभक्तमाजी आमदार विश्वनाथ चाकोते, राजशेखर शिवदारे, प्रकाश वाले, नरेंद्र गंभिरे, उदयशंकर चाकोते, बसवराज बगले, सिद्रामप्पा हुलसुरे, चंद्रकांत रमणशेट्टी, आनंद मुस्तारे, सचिन शिवशक्ती, बसवराज चाकाई, बाबासाहेब कुलकर्णी, सोमनाथ चौधरी, सकलेश बाबुळगावकर, सूरज पाटील, राजश्री थळंगे, पुष्पा गुंगे, प्रार्थना बिज्जरगी, स्मिता नाईक, सुरेखा बावी, विद्या जोडभावी, राजेश्वरी भादुले, भीमाशंकर पदमगोंडा, परमेश्वर माळगे, गुरुराज पद्मगोंडा, सागर अतनुरे, विकास हिरेमठ, राहुल जत्ती, मयूर स्वामी, अविनाश बिराजदार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.