Jayakumar Gore: रामराजेंचं प्रेम करायचं वय निघून गेलंय: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; रणजितसिंहांकडे मैत्रीचा हात पुढे केला अन्..

पंढरपूर: माजी खासदार रणजितसिंह आणि माजी मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यातील मनोमिलनावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शनिवारी (ता. ४) पंढरपुरात जोरदार टोलेबाजी केली. वेळ निघून गेल्यावर रामराजेंना उतारवयात प्रेम झाले आहे, असा उपरोधीक टोलाही लगावला. मंत्री गोरे आज पंढरपुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलत होते..माजी मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यातील राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. अलीकडेच रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यावेळी रामराजे यांनी राजकीय वैर विसरून रणजितसिंह यांच्याकडे मनोमिलनासाठी मैत्रीचा हात पुढे केला होता. त्यावर रणजितसिंह यांनी तूर्तास तरी बोलणे टाळले होते. दरम्यान ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मात्र मनोमिलनावरून रामराजेंवर सडकून टीका केली..मंत्री गोरे म्हणाले, रामराजेंना उतारवयात प्रेम झाले आहे. प्रेम करायचं एक वय असतं .त्य़ाच वयात प्रेम केल्यावर प्रेम बहरत असते. रामराजे व त्यांच्या लोकांनी आयुष्यभर लोकांना त्रास दिला. सत्तेचा वापर करून अनेकांना त्यांनी देशोधडीला लावले. जनतेचा विश्वास गमावल्याने त्यांच्यात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना आता उतारवयात प्रेम आठवू लागले आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी रामराज नाईक निंबाळकर यांच्यावर टीका केल्याने आता रामराजे त्यांना काय उत्तर देतात याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे..रामराजेंच्या उत्तराकडे लक्षसत्तेत असताना व मंत्रिपदावर असताना लोकांना त्रास देताना त्यांना मजा वाटायची अशी टीकाही केली. मनोमिलनासाठी दोघांची पण इच्छा असावी लागते. आमच्याकडून सध्यातरी कोणतीच इच्छा नाही. आम्ही त्यांच्या बाबतीत टाळीही देणार नाही आणि गुलाब पुष्प पण देणार नाही असेही मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले. मंत्री गोरे यांच्या टोलेबाजीनंतर रामराजे काय उत्तर देतात याकडेच लक्ष लागले आहे..