Jayakumar Gore: रामराजेंचं प्रेम करायचं वय निघून गेलंय: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; रणजितसिंहांकडे मैत्रीचा हात पुढे केला अन्..

Political Banter: माजी मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यातील राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. अलीकडेच रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आले होते.
Palghar Minister’s Remark Sparks Political Buzz: Ramraje’s Love Life Comment

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर: माजी खासदार रणजितसिंह आणि माजी मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यातील मनोमिलनावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शनिवारी (ता. ४) पंढरपुरात जोरदार टोलेबाजी केली. वेळ निघून गेल्यावर रामराजेंना उतारवयात प्रेम झाले आहे, असा उपरोधीक टोलाही लगावला. मंत्री गोरे आज पंढरपुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलत होते.

