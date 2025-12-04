सोलापूर

'सोलापूर जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटीतून ३६ जणांचा मृत्यू': वारसांसाठी नोकरी प्रक्रिया सुरू; चौघांना घेतले सरकारी सेवेत !

Solapur atrocity cases: या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. आकस्मिक मृत्यू, सामाजिक अन्याय आणि आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या अशा कुटुंबांसाठी सरकारी रोजगार ही मोठी मदत ठरत आहे. प्रशासनाने अशा लाभार्थ्यांना पुनर्वसन आणि कल्याण योजनांचा लाभ तत्परतेने देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे.
Solapur: Administration initiates job process for dependents of atrocity victims; first four appointed to government service.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खून अथवा अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्याच्या एका वारसाला नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेला जिल्ह्यात सुरुवात झाली आहे.

