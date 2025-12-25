Solapur Fraud:'साेलापुरात निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्याला ६० लाखांचा गंडा'; नातेवाइकांकडून घेतले पैसे, पैशांचा आमिष नडला!

सोलापूर: येथील नवीन आरटीओ ऑफिसजवळ राहणाऱ्या निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्यास सायबर गुन्हेगारांनी ६० लाख रुपयाचा गंडा घातला आहे. शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास खूप जास्त पैसे मिळतील, असे आमिष त्यांना दाखविले होते. ५ जुलै ते १७ डिसेंबर या सहा महिन्यांत त्यांनी नातेवाइकांकडून पैसे घेतले, घरातील दागिने मोडले, स्वत:चेही पैसे त्यात गुंतवले होते. सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.सायबर गुन्हेगाराने बनावट फेसबूक आयडी तयार करून निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्यांना मेसेज पाठविला. त्यावर शेअर मार्केटबद्दल माहिती होती. त्यावर क्लिक केल्यावर फिर्यादीचा नंबर सायबर गुन्हेगारांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपमध्ये समाविष्ट झाला. त्या ग्रुपवर शेअर मार्केटसंदर्भात इतर बनावट सदस्य खूप फायदा झाल्याचे बोलत होते. त्या खोट्या मेसेजला बळी पडलेल्या निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्याने सुरवातीला ३० हजार रुपये गुंतवले. त्यानंतर त्यांना काही दिवसांतच आठ- दहा हजाराचा फायदा मिळाल्याचे दाखविले. .त्या रकमेचे आभाशी स्टेटमेंट व्हॉट्सॲपवर पाठविले. त्यानंतर आपण काही दिवसांत लाखो रुपये कमावणार, असा विश्वास निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्यास वाटला. त्यातून त्यांनी जादा पैसे गुंतविले. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांची रक्कम गुजरात, राजस्थान, केरळ, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमधील खात्यात वर्ग केल्याचे तपासात समोर आले आहे. गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा करीत आहेत..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...दोन कोटींचा साडेनऊ लाख टॅक्स भरला, तरीपण...काही दिवसांनी तक्रारदाराने गुंतवलेली रक्कम आणि नफा काढण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यावेळी पैसे परत मिळाल्याने तक्रारदार समोरच्या व्यक्तीला मेसेजव्दारे संपर्क केला. फसवणूकदारांनी कळविले रक्कम काढण्यापूर्वी त्यावरील इन्कम टॅक्स भरावा लागेल. त्यासाठी परत पैसे भरावे लागतात. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे साडेनऊ लाख रुपये भरले. पैसे भरल्यावर तरी पूर्ण रक्कम मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, तुम्ही टॅक्स भरण्यास उशीर केल्याने दंड भरावा लागेल असे सांगितले. त्यावेळी निवृत्त बॅंक अधिकाऱ्यांनी पैसे नसल्याचे सांगितले. शेवटी अधिकाऱ्यास सगळे पैसे संपल्यावर संशय आला आणि माहिती कुटुंबीयांना दिली. त्यांनी सायबर पोलिसांत धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.