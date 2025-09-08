IPS Anjana Krishna: 'आयपीएस अंजना कृष्णा यांना समर्थन वाढू लागले'; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची संभाषणाची क्लिप देशभर व्हायरल

करमाळा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार व करमाळ्याच्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या झालेल्या संभाषणाची क्लिप देशभर व्हायरल झाली आहे. अंजना कृष्णा यांना कारवाईपासून रोखण्यात येत असल्याचे या क्लिपमध्ये दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा यांना सर्वसामान्य जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळत आहे. .Solapur Accident: 'साेलापूरमध्ये मिरवणुकीदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू'; तीनचाकी माल वाहतूक रिक्षाची धडक, मराठा वस्ती चौकात अपघात.कृष्णा यांच्या समर्थनार्थ करमाळा तालुक्यात जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या वतीने करमाळ्याच्या आराध्य दैवत आई कमलाभवानी मंदिरासमोर फोटोला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. याशिवाय गेली तीन दिवसांपासून करमाळा तालुक्यातील अनेक लोकांच्या स्टेटसवर अंजली कृष्णा यांच्या समर्थांचे फोटो व आशय पाहायला मिळत आहे..अंजना कृष्णा कृष्णा यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करताना जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अतुल खुपसे पाटील म्हणाले अंजना कृष्णा या एक निर्भीड, जबाबदार महिला अधिकारी आहेत. त्यांचा अपमान म्हणजे राज्यातील तमाम महिलांचा अपमान आहे. महाराष्ट्रात स्त्रियांना सन्मान दिला जातो आणि हा अपमान सहन केला जाणार नाही.” "लाडक्या बहिणीचा अपमान महाराष्ट्र कधीच सहन करणार नाही.".MP Dhairyasheel Mohite-Patil: दबावापोटी अजित पवारांवर प्रोटोकॉल सोडून बोलण्याची वेळ: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील; मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे.कृष्णा यांनी घेतला लेझीमचा आनंदया प्रकरणानंतर आयपीएस अंजना कृष्णा यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता आपले काम सुरू ठेवले आहे. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत त्यांनी लेझीम खेळण्याचा आनंद घेतला. याशिवाय वेळेत गणेश विसर्जन मिरवणूक संपवली. तसेच करमाळा व माढा तालुक्यातील डीजेवर पायबंद घातला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.