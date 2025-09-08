सोलापूर

IPS Anjana Krishna: 'आयपीएस अंजना कृष्णा यांना समर्थन वाढू लागले'; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची संभाषणाची क्लिप देशभर व्हायरल

Ajit Pawar audio clip controversy IPS officer reaction: अंजना कृष्णा कृष्णा यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करताना जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अतुल खुपसे पाटील म्हणाले अंजना कृष्णा या एक निर्भीड, जबाबदार महिला अधिकारी आहेत. त्यांचा अपमान म्हणजे राज्यातील तमाम महिलांचा अपमान आहे.
"Nationwide support for IPS Anjana Krishna rises as Ajit Pawar’s viral clip sparks political debate."

करमाळा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार व करमाळ्याच्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या झालेल्या संभाषणाची क्लिप देशभर व्हायरल झाली आहे. अंजना कृष्णा यांना कारवाईपासून रोखण्यात येत असल्याचे या क्लिपमध्ये दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा यांना सर्वसामान्य जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळत आहे.

