Pandharpur Crime: पंढरपूरच्या गाडी चालकाला तुळजापुरात चौघांनी लुटले; मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात..

पंढरपूर: पंढरपूर येथील एका गाडी चालकाला तुळजापुरात काही अज्ञातांनी अमानुषपणे मारहाण करून लुटले. ही घटना शुक्रवारी (ता. १) दुपारी १२ ते ४ वाजणेच्या दरम्यान तुळजापूर-लातूर रोडवर घडली. यामध्ये इर्टीका गाडी चालक विक्रम प्रकाश टिंगरे यांच्या जवळचे २८ हजार रुपये रोख आणि एक मोबाईल असा ऐवज लुटून नेला आहे..Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .प्रकाश टिंगरे हे शुक्रवारी (ता. १) सकाळी पंढरपूरहून सोलापूरला प्रवासी भाडे घेऊन गेले होते. सोलापुरात पोचल्यानंतर तुळजापूरहून त्यांच्या मोबाईलवर फोन आला. तुळजापूरहून लातूरला जायचे आहे, तुम्ही गाडी घेऊन येऊ शकता का? अशी विचारणा करण्यात आली. चालक टिंगरे यांनी भाड्याच्या आशेपोटी येतो असे सांगितले..टिंगरे हे तुळजापूर येथे गेले असता, त्यांना अज्ञात चार ते पाच जणांनी दुचाकीवर बसवून एका निर्जनस्थळी नेले. त्याठिकाणी त्यांना अमानुषपणे मारहाण करून रोख २८ हजार रुपये आणि मोबाईल काढून घेतला..Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.दुपारी १२ ते ४ वाजणे पर्यंत मारहाण सुरू होती. श्री.टिंगरे यांच्या पाठीवर मारहाणीचे व्रण उमटले आहेत. तसेच अंगावर, पायावर ठिकठिकाणी जखमा देखील झाल्या आहेत. जीवाच्या आकांताने टिंगरे यांनी चोरांच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून आपला जीव वाचवला. घाबरलेल्या अवस्थेत तुळजापूर शहरात आल्या नंतर त्यांनी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना ही घटना सांगितली. त्यानंतर त्यांना मारहाण झालेल्या घटनेचा व्हीडीओ तयार करून समाज माध्यमात प्रसारित केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.