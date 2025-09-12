Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्ग मोजणीसाठी सांगोला तालुक्यात जमावबंदीचे आदेश: मंगळवेढ्याचे उपविभागीय अधिकारी बी. आर. माळी

सांगोला : महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी सांगोला तालुक्यातील गावांमध्ये जमिनींची मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत मंगळवेढ्याचे उपविभागीय अधिकारी बी. आर. माळी यांनी महामार्गाच्या भूसंपादन मोजणीसाठी जमाबंदी आदेश जारी केले आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सांगोला तालुक्यातून शक्तीपीठ मार्ग जाणार असून त्यामध्ये एकूण 21 गावांचा समावेश आहे. या मार्गावर 613 गट बाधित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांगोल्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या मोजणीस विरोध करत असल्याने शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रांताधिकार्यांनी जमाबंदी आदेश काढला आहे. आदेशानुसार मोजणीदरम्यान बेकायदेशीर जमाव जमविण्यास, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कार्यात अडथळा आणण्यास, तसेच पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे..हा आदेश 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यरात्रीपासून 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू राहणार असून आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 अंतर्गत कारवाई केली जाईल. याअगोदर अनेक शेतकऱ्यांनी मोजणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माघारी पाठवले आहे. परंतु असा आदेश दिल्यामुळे आता शेतकऱ्यांची भूमिका काय राहणार याकडे लक्ष लागले आहे..गावनिहाय मोजणी वेळापत्रकअ.क्र - गावाचे नाव - मोजणीची तारीख1. पाचेगाव - 23 सप्टेंबर2. एखतपूर - 18 सप्टेंबर3. बंडगरवाडी - ऑक्टोबर4. कोंबडवाडी - 30 सप्टेंबर5. सोमेवाडी - ऑक्टोबर6. बलवडी- 18 सप्टेंबर7. चोपडी- ऑक्टोबर8. मांजरी - ऑक्टोबर9. वझरे - 18 सप्टेंबर10. मेथवडे - ऑक्टोबर11. चिंचोली - ऑक्टोबर12. संगेवाडी - ऑक्टोबर13. चिणके - 16 सप्टेंबर14. मंगेवाडी - ऑक्टोबर15. नाझरे - ऑक्टोबर.“हा महामार्ग राज्यासाठी महत्त्वाचा असून मोजणीचे काम नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीस मोजणींस सहमती दिली तर पाचपट आणि विरोध केल्यास त्यांना शेवटी फक्त चारपटच मोबदला दिला जाईल. शेतकऱ्यांनी मोजणीस सहकार्य करावे" - बी. आर. माळी, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा. शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय महामार्गासाठी जमिनी घेण्यास आमचा विरोध राहील. शेतकऱ्यांनी इतर कोणाला न बोलवता आपल्या शेतामध्ये मोजणी करण्यासाठी आलेल्यांना विरोध करावा. स्वतःच्या जमिनीमध्ये मोजणी केल्यास गुन्हा होणार नाही. लवकरच आम्ही या महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. -सचिन देशमुख, अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती, सांगोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.