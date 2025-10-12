Solapur politics: विजय देशमुखांविरुद्ध रोहिणी तडवळकरांचे 'प्रदेश’कडे पत्र; साेलापूर भाजप शहराध्यक्षाची नेमकी काय तक्रार?

-अप्पासाहेब हत्ताळे/विजय दुधाळे सोलापूर: भाजप शहराध्यक्षा रोहिणी तडवळकर यांनी सोलापूर उत्तरचे आमदार विजय देशमुख यांच्याविषयी पक्षाचे प्रदेश संघटनमंत्री राजेश पांडे यांच्याकडे पत्र लिहून तक्रार केली आहे. आमदार देशमुख हे कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या मतदारसंघात पर्यायी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तडवळकरांनी केली आहे. हे पत्र सकाळच्या हाती लागले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. ११) पुणे येथे पश्चिम महाराष्ट्र विभागाची बैठक घेण्यात आली. यात सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे या पाच जिल्ह्यांचा संघटनात्मक आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी प्रदेश संघटनमंत्री पांडे यांच्याकडे आमदार देशमुख यांची तक्रार पत्राद्वारे केली..सोलापूर शहराध्यक्ष म्हणून तडवळकर यांची नियुक्ती केल्यापासून शहर भाजपमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. आमदार विजय देशमुख यांनी शिफारस केलेली नावे डावलून पक्षाच्या वरिष्ठांनी रोहिणी तडवळकर यांची शहराध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. तेव्हा पक्षात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर देशमुख समर्थकांनी पक्षाचे राजीनामे दिले आहेत. ते अजूनही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर रोहिणी तडवळकर यांचे तक्रारपत्र पुढे आले आहे. .आगामी निवडणुकीत महापालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी पक्षाच्या तीनही आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र, सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात पक्षाचे कार्यक्रम राबवले जात नाहीत, हे उघड आहे. याबाबत माध्यमांशी योग्यवेळी बोलू.- रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्षा, भाजप, सोलापूर.देशमुखांबद्दल अशी आहे तक्रार ..आपण दिलेली भाजप शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी मी समर्थपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, संघटनमंत्री पांडे आणि मकरंद देशपांडे यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळत आहे. मात्र, सोलापूर शहर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार देशमुख यांच्याकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही. सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात एप्रिल महिन्यापासून जे - जे पक्षाने कार्यक्रम दिले आहेत, ते तेथील माजी नगरसेवक, मंडल अध्यक्ष यांनी राबवले नाहीत. या उलट पक्षाच्या इतर कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने आपण ते राबविले आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सोडून गेलेल्यांना परत घ्यायचंय...आगामी निवडणुकीत महापालिकेत भाजपची पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी आम्हाला सोलापूर उत्तरमध्ये सक्षम पर्यायी यंत्रणा उभारण्याची परवानगी द्यावी. या मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांनी दिलेले राजीनामे मंजूर करून त्याजागी दुसरे पदाधिकारी नेमणे, अनेक माजी नगरसेवक/पदाधिकारी हे व्यक्तीविरोधापायी भाजप सोडून गेले आहेत, ते पक्षात परत येऊ इच्छितात, त्यांच्याबाबत निर्णय घेणे, तीन मंडल अध्यक्ष काहीही काम करत नाहीत, त्यांच्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे, याबाबत मार्गदर्शन व्हावे, असे पत्रात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.