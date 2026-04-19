Maharashtra Politics: विधानपरिषदेसाठी उद्धव ठाकरे इच्छुक असतील तर पाठिंबा देणारच: आमदार रोहित पवार : एसआयआरच्या सॉफ्टवेअरमुळे मतदारांना फटका!

सोलापूर : विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत: इच्छुक असतील तर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा व काँग्रेसचा नक्कीच पाठिंबा राहील. राज्यसभा निवडणुकीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पाठिंबा देण्यात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात प्रथम पुढाकार घेतला होता. ठाकरेंना पुन्हा आमदार करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. या आमदारकीवर उद्धव ठाकरे यांचा हक्क आहे. आम्ही खासदारकी घेतल्याने आम्ही हक्क सांगणार नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज सोलापुरात सांगितले.लातूरला जाताना आमदार पवार यांनी सोलापूरात कै. जनार्धन कारमपुरी व माजी नगरसेवक कै. गोविंदराज एकबोटे यांच्या कुटुंबाला भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी शहराध्यक्ष महेश गादेकर, जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत बाबर, जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत पवार, .प्रशांत गायकवाड आदी उपस्थित होते. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत आहेत, या बद्दल आमदार पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी भाजपने रस्त्यावर उतरावे.. मराठी ठेकेदाराचे केंद्र सरकारकडे एक लाख कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. ते पैसे त्याना दिले जात नाहीत. ठेकेदारावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. गुजरात आणि आंध्र प्रदेश मधील मोठ्या मोठ्या ठेकेदारांना वेळेत पैसे मिळतात. एसआयआरचे सॉफ्टवेअर अनेक मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवत आहे. एसआयआरचा वापर पश्चिम बंगालमध्ये प्रथम झाला आहे. साडेसात कोटी मतदारांपैकी सात कोटी मतदार एसआयआरने बाद ठरविले होते. त्यामुळे एसआयआरमुळे मोठा घोटाळा होत असल्याचा आरोपही आमदार पवार यांनी केला आहे.