सोलापूर

Maharashtra Politics: विधानपरिषदेसाठी उद्धव ठाकरे इच्छुक असतील तर पाठिंबा देणारच: आमदार रोहित पवार : एसआयआरच्या सॉफ्टवेअरमुळे मतदारांना फटका!

impact of SIR software issues on voter list and elections: उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेसाठी इच्छुक असल्यास राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व काँग्रेसकडून पाठिंब्याची हमी; आमदार रोहित पवारांचा ठाम दावा, ठाकरे यांचा आमदारकीवर हक्क असल्याचे मत
सोलापूर : विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत: इच्छुक असतील तर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा व काँग्रेसचा नक्कीच पाठिंबा राहील. राज्यसभा निवडणुकीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पाठिंबा देण्यात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात प्रथम पुढाकार घेतला होता. ठाकरेंना पुन्हा आमदार करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. या आमदारकीवर उद्धव ठाकरे यांचा हक्क आहे. आम्ही खासदारकी घेतल्याने आम्ही हक्क सांगणार नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज सोलापुरात सांगितले.

Related Stories

No stories found.