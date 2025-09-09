Solapur fraud: ‘फेड’ फायनान्सची ७२ लाखांची फसवणूक; बनावट कागदपत्रे देणाऱ्या सांगोला, पंढरपूर तालुक्यातील दहा जणांविरुद्ध गुन्हे

सोलापूर/सांगोला : सांगोल्यातील यलमार मंगेवाडी व पंढरपूर तालुक्यातील करकंब, पोहोरगाव आणि कासेगाव येथील दहा जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून फेड बॅंक फायनान्सची ७२ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. १ जानेवारी २०२२ रोजी रेल्वे लाइन परिसरातील विरटेक्स बिल्डिंग पंपाजवळ या सर्वांनी फसवणूक केल्याची फिर्याद दिगंबर संदीपान फुले (रा. कळसगाव, पुणे) यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली आहे. त्यावरून दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.फेड बॅंक फायनान्सकडे कर्ज मागणी करताना त्या दहा जणांनी नमुना आठचा उतारा, ग्रामपंचायतीची कर पावती, ग्रामपंचायत ठराव, चतु:सिमा, ग्रामपंचायत बांधकाम परवाना अशी कागदपत्रे जमा केली होती. त्यावर विश्वास ठेवून फायनान्सने त्या सर्वांना एकूण ७२ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. .आता कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर कर्जदार व सहकर्जदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यानंतर दिगंबर फुले यांनी पोलिसांत धाव घेत त्या दहा जणांविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजित लकडे करीत आहेत..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे अशी...कर्जदार अश्विनी संतोष चौगुले, सहकर्जदार संतोष चौगुले (दोघेही रा. यलमार मंगेवाडी, ता. सांगोला), कर्जदार प्रियांका नितीन टकले, सहकर्जदार नितीन टकले (रा. करकंब, ता. पंढरपूर), कर्जदार दादासाहेब शिवाजी गायकवाड, सहकर्जदार सविता दादासाहेब गायकवाड (रा. पोहोरगाव, ता. पंढरपूर), कर्जदार निलोफर सैफन मुजावर व सहकर्जदार सैफन अब्दुल सत्तार मुजावर आणि कर्जदार चांदणी आदम मुजावर व सहकर्जदार त्यांचे पती आदम महामुद मुजावर (चौघेही रा. कासेगाव, ता. पंढरपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.