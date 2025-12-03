सोलापूर

Sateri honeybee:'वारुळात उभारते सातेरी मधमाशांचे साम्राज्य': निसर्ग शिकवतो सहजीवनाचा मंत्र; जैवविविधतेचा अद्‌भूत नमुना

biodiversity marvel: परिसरातील वनकर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी प्रथम हे पाहिल्यावर आश्चर्यचकीत होऊन गेले. वारुळाच्या गुंतागुंतीच्या रचनेत मधमाश्यांनी पोळे बांधले आणि मुंग्यांनी त्यांना कोणताही त्रास दिला नाही. दोन्हींच्या हालचाली एकमेकांमध्ये मिसळताना एक सुंदर समन्वय दिसून येतो.
Anthill Turned Honeybee Kingdom: Stunning Symbol of Natural Harmony

सकाळ वृत्तसेवा
रोपळे बुद्रूक : शेतशिवारातील जुन्या वारुळाजवळ उभा राहिल्यावर मातीची अनियमित भेगा, खोल अंधारात विरलेली पोकळी अन् आसपास शांतता. पण थोडा वेळ थांबल्यावर त्या अंधारातून मंद गुंज ऐकू आली. जणू निसर्ग स्वतः श्वास घेत होता. चमकदार पंखाच्या रेषा आणि क्षणात समोर उलगडले जैवविविधतेच एक अद्भुत दृश्य. अंतःस्थ वारुळात दाट पंक्तीत राहिलेल्या सातेरी मधमाशांचे राजघराणे. वारुळात या मधमाशांनी आपले साम्राज्यच उभं केलं होत.

