रोपळे बुद्रूक : शेतशिवारातील जुन्या वारुळाजवळ उभा राहिल्यावर मातीची अनियमित भेगा, खोल अंधारात विरलेली पोकळी अन् आसपास शांतता. पण थोडा वेळ थांबल्यावर त्या अंधारातून मंद गुंज ऐकू आली. जणू निसर्ग स्वतः श्वास घेत होता. चमकदार पंखाच्या रेषा आणि क्षणात समोर उलगडले जैवविविधतेच एक अद्भुत दृश्य. अंतःस्थ वारुळात दाट पंक्तीत राहिलेल्या सातेरी मधमाशांचे राजघराणे. वारुळात या मधमाशांनी आपले साम्राज्यच उभं केलं होत..वारुळाभोवती मधमाशा घोंगवताना आपल्याला दिसतात, पण या वारुळाची कहाणी वेगळीच आहे. मधमाशांनी वारुळाजवळ नाही तर वारुळाच्या आत खोलवर घर बसवले आहे. काळोख्या कातळासारख्या गुहेत शेकडो मधमाशा एकमेकींना घट्ट चिकटून विसावल्या असतात. अगदी रक्षक, कामकरी व पोळे बांधणाऱ्या मधमाशांनी तयार केलेले ते जिवंत कवच. पाहणाऱ्यालाही थरारून टाकणारे..लोककथांमधील सातेरी मधमाशी सात पोळे बांधते म्हणून सातेरी हे विधान येथे आठवते. वैज्ञानिक नोंदी सांगतात की सातेरी मधमाशी पोळ्याचे अनेक स्तर ५ ते ७ स्वतंत्र थर एकमेकांमध्ये सांधून बांधते. वारुळासारखे सुरक्षित, तापमान स्थिर व शिकाऱ्यांपासून दूर ठिकाण मिळाल्यास ती दीर्घकाळची वसाहत उभारत असते. या वारुळात दिसणाऱ्या रचनेवरून तशीच प्रक्रिया सुरू असल्याचे संकेत स्पष्ट आहेत..वाळवी व मधमाशी दोन वेगळ्या कीटकजाती एकाच भूगर्भीय संरचनेचा उपयोग करून घेत आहेत. संरक्षण, उब व सावली मिळत असल्यामुळे निसर्ग येथे वाद नव्हे तर परस्पर सहअस्तित्वाची गोष्ट लिहीत आहे..मधमाशांनी वारुळाच्या आत वसाहत निर्माण करणे हा खूप दुर्मीळ प्रकार आहे. सातेरी नावाच्या मधमाशा वातावरण नियंत्रित करण्यासाठी मधमाशा पोकळ व सुरक्षित जागांची निवड करतात. पण वाळवीच्या संरचनेचा वापर होणे अत्यंत विशेष आहे. अभ्यासासाठी हा नमुना जतन केला गेला तर ते पर्यावरणीय सहअस्तित्वाच्या दृष्टीने मौल्यवान पुरावा ठरेल.- डॉ. अरविंद कुंभार, प्राणिशास्त्र अभ्यासक, अकलूज.