सोलापूर

Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद

Shaktipeeth Highway Survey To Begin In Solapur From September 15: शक्तिपीठ महामार्गासाठी ४३ गावांतील झाडे, विहिरी, घरे, फळबागांची संयुक्त मोजणी; ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस नोंदींवर आधारित अचूक नुकसानभरपाईची तयारी
Shaktipeeth Highway Joint Measurement In Solapur From September 15 To Record Affected Land Trees Wells Houses And Borewells

Shaktipeeth Highway Joint Measurement In Solapur From September 15 To Record Affected Land Trees Wells Houses And Borewells

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : शक्तिपीठ महामार्गाची संयुक्त मोजणी १५ सप्टेंबरपासून होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम, कृषीसह संबंधित विभागाच्या वतीने संयुक्त मोजणी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राचे रस्ते विकास महामंडळाकडून निधी आल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली.

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