Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद

सोलापूर : शक्तिपीठ महामार्गाची संयुक्त मोजणी १५ सप्टेंबरपासून होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम, कृषीसह संबंधित विभागाच्या वतीने संयुक्त मोजणी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राचे रस्ते विकास महामंडळाकडून निधी आल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.जिल्ह्यातील ४३ गावांतून जाणार असून, त्यासाठी या महामार्गाची ड्रोन व्हिडीओग्राफी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याआधी आधी ड्रोन व्हिडीओग्राफी पूर्ण करून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. यात सॅटेलाईट इमेजद्वारे जीपीएस लोकेशनसह संबंधित मार्गावरील छायाचित्रे काढण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या बाधितांना मोबदला देताना अचूकता येणार आहे. .योग्य नुकसान भरपाई देण्यास मदत होणार आहे. जुने रेखांकन रद्द झाल्यानंतर नव्या महामार्गाच्या रेखांकन मोजणी पूर्ण झाली आहे. आता संयुक्त मोजणीत बाधित होणाऱ्या मार्गावरील झाडे, फळ लागवड, घराचे बांधकाम, जागेचे एनए, नवीन विहीर खोदाई, बोअरवेल याची पाहणी होऊन नोंद केली जाणार आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.शक्तीपीठ आणि सोलापूरबाधित तालुके : बार्शी, माढा, पंढरपूर, माळशिरसबाधित गावे : ४३जिल्ह्यातील अंतर : १२९ किलोमीटरआवश्यक भूसंपादन : १८६५ हेक्टरखासगी क्षेत्र : १८३५ हेक्टरशासकीय क्षेत्र : ४६ हेक्टरवनविभागाचे क्षेत्र : ४ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.